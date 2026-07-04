Nervios y techo cerrado influyeron en derrota: Entrenador de Serena Williams a la AP

Rennae Stubbs, una de las entrenadoras de Williams, señaló un momento aproximadamente una hora después de la derrota de la tenista de 44 años ante una rival de menos de la mitad de su edad a principios de esta semana en Wimbledon.

“Noté a mitad del segundo set que dio una gran especie de respiración profunda y de hecho me giré hacia Venus y le dije: ‘Oh, creo que por fin se relajó’”, comentó Stubbs, en referencia a Venus, la hermana mayor de Serena.

En una entrevista con The Associated Press el sábado, Stubbs también reveló que volvió a entrenar a Williams por primera vez en marzo y que de inmediato notó que la campeona de 23 títulos de Grand Slam todavía podía jugar.

Aunque el resultado en la cancha fue una derrota, la reacción en el vestuario de otras jugadoras y entrenadores fue una victoria rotunda, según Stubbs.

“Ellos saben lo que sería estar en esa posición de no jugar un partido durante casi cuatro años, salir a la Pista Central en Wimbledon, sabiendo cuántos millones de personas en todo el mundo están viendo este partido”, expresó Stubbs. “Hay 15.000 personas en la Pista Central. Esperan buen tenis. Esperan que no hagas el ridículo. Así que todas las jugadoras saben, en cierta medida, cómo debe de ser”.

El partido batió récords de audiencia en ESPN y Coco Gauff, Naomi Osaka y Novak Djokovic están entre los jugadores que han elogiado públicamente a Williams por su actuación.

Williams se lesionó la rodilla derecha hacia el final del primer set contra Joint y se retiró de su partido de dobles con Venus el sábado.

Una actualización en Instagram de Serena incluyó imágenes de cuatro jeringas que, según dijo, “muestran el líquido que drenaron de mi rodilla después de mi partido de individuales”. Un video adjunto la mostraba caminando con vendaje desde arriba hasta abajo de la pierna derecha y lo que parecía ser una de sus hijas sosteniendo un bastón para ella.

“La buena noticia es que mi rodilla no debería volver a hincharse ni acumular tanto líquido”, dijo Serena. “La mala noticia es que, por más que lo intenté, simplemente no pude dejarla lista para dobles”.

Sin embargo, con el Abierto de Estados Unidos acercándose, Serena indicó que podría volver a jugar pronto en algún otro lugar.

“Todo lo que puedo decir”, afirmó Serena, “es que estén atentos en una ciudad cerca de ustedes”.

Actitud adecuada

Serena se hizo conocida por sus arrebatos emocionales y sus enfrentamientos con jueces de silla y jueces de línea hacia el final de su carrera.

Por eso, Stubbs estaba preocupada por su comportamiento en la cancha durante su regreso.

Pero Williams mantuvo la compostura de principio a fin.

“Esa fue como la única cosa que le pedí: que intentara —por difícil que fuera— controlar sus emociones, sus nervios y todo ese tipo de cosas”, explicó Stubbs. “No creo que la gente pueda ni remotamente cuantificar la cantidad de presión que tenía encima para salir ahí y hacer lo que hizo”.

Reacciones negativas

Stubbs se sintió decepcionada, sin embargo, al ver reacciones negativas al regreso de Williams en redes sociales. También fue criticada por saltarse sus obligaciones posteriores al partido, ya que la lesión no se anunció hasta un día después.

La propia Stubbs también recibió críticas en redes sociales.

“Simplemente no entiendo por qué la gente siente la necesidad de derribar a alguien”, manifestó Stubbs. “Lo que ella está haciendo ahí es intentar practicar un deporte que ama. De eso se trata. Mostrarles a los niños, estar ahí, disfrutarlo y darle a la gente otra oportunidad de verla jugar. … ¿Qué tiene de malo que una siete veces campeona de Wimbledon —una 23 veces campeona de Grand Slam— quiera jugar una vez más en Wimbledon? Dios, déjenla”.

Williams planeaba jugar más

Aunque Williams disputó dos partidos de dobles antes de Wimbledon, no había jugado individuales desde el Abierto de Estados Unidos de 2022.

“Idealmente, ¿nos habría encantado tener partidos de preparación? Sí”, dijo Stubbs. “Y que alguien insinúe que ella no quería hacerlo es una locura”.

El problema fue que Williams quería recuperar primero la sensación de estar de vuelta en la cancha en dos torneos de dobles. Pero después de ganar en primera ronda en Queen’s Club con su compañera Victoria Mboko, la pareja tuvo que retirarse cuando Mboko se lesionó jugando individuales.

Luego, Williams y su compañera Karolina Muchova perdieron en primera ronda del Abierto de Berlín.

“Me atrevería a decir que si hubiera tenido cuatro o cinco partidos más de dobles, habría estado incluso mejor porque habría tenido esa experiencia de sentir los puntos importantes y de pegar las devoluciones grandes en punto de quiebre y de sacar fuerte”, sostuvo Stubbs.

Techo cerrado

Debido a que el partido comenzó tarde en el día y había preocupación por la oscuridad, se cerró el techo sobre la Pista Central para el encuentro.

“Estaba golpeando la pelota muy bien en los entrenamientos y moviéndose muy bien, y las condiciones fueron muy diferentes bajo techo”, dijo Stubbs. “Eran pesadas. Su pelota no atravesaba la cancha como lo hacía afuera”.

A pesar de haber estado fuera tanto tiempo, Williams siguió sacando por encima de 120 mph y lució sus potentes golpes de fondo que caían a centímetros de la línea de base.

El único problema real fue su desplazamiento.

“Cuando eres grande, eres grande”, afirmó Stubbs. “Cuando tienes un gran timing, siempre tienes un gran timing. Yo vi eso desde el momento en que volví a la cancha con ella. Fue como: ‘Bueno, eso nunca lo perdiste’.

“Y luego se trata simplemente de recuperar el movimiento y de poner el cuerpo en marcha y todo ese tipo de cosas otra vez, y a cierta edad también hay que vigilar la carga de trabajo. Así que lo que vi ahí afuera no me sorprendió en absoluto, porque lo había estado viendo durante meses: la capacidad de golpear la pelota tan bien como siempre la ha golpeado”.

El grupo vuelve a reunirse

Stubbs, una australiana que ganó seis títulos de Grand Slam en dobles femeninos y dobles mixtos, también entrenó a Williams en su despedida anterior en el Abierto de Estados Unidos de 2022.

Ahora radicada en Nueva York, Stubbs viajó primero a Florida para volver a entrenar a Williams en marzo.

“Ella ya estaba pegando antes de eso, pero ahí fue cuando dijo: ‘OK, necesito los ojos en los que confío sobre mí’”, contó Stubbs.

Serena también volvió a incorporar a su compañero de peloteo de muchos años, Jarmere Jenkins, quien la codirige junto con Stubbs.

“Conozco a Serena desde que era una niña”, dijo Stubbs. “Jarmere la conoce muy, muy bien. Derick (Pierson), su preparador físico, es uno de sus mejores amigos”.

Qué sigue

Aunque Williams indicó en su publicación sobre la lesión que volvería a jugar, su equipo todavía está esperando detalles.

“No va a hacer solo una aparición aislada”, dijo Stubbs. “Creo que le gustaría jugar más, pero esa es una decisión 100% suya. ... Estoy segura de que volverá a evaluar y reconsiderar cómo quiere seguir adelante y nosotros estaremos ahí para ella de cualquier manera”.

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FUENTE: AP