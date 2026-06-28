Nelly Korda se tomará un tiempo libre después de un frustrante final del Campeonato PGA Femenino

Nelly Korda habla con su caddie en el primer hoyo durante la ronda final del torneo de golf del Campeonato de la PGA Femenil en el Hazeltine National Golf Club, el domingo 28 de junio de 2026, en Chaska, Minnesota. (Foto AP/Matt York) AP

Korda tenía al alcance ganar un tercer major consecutivo para comenzar la temporada este ventoso domingo en el Hazeltine National Golf Club, tres semanas después de que remontó para asegurar su primer título del U.S. Women's Open.

Los greens blandos por el aguacero matutino que retrasó el juego 3 1/2 horas y un putter inestable pudieron más que ella, igual que le ocurrió al resto del temible grupo en la cima de la clasificación. Por eso la hazaña que perseguía es tan rara, una perspectiva intimidante incluso para la líder destacada del LPGA Tour.

Haeran Ryu terminó con 13 bajo par (275) para convertirse en la sexta surcoreana en ganar el torneo en las últimas 12 ediciones, al superar a Ina Yoon por dos golpes. Brooke Henderson y Dewi Weber empataron en el tercer lugar con 10 bajo par. Tres estadounidenses —Allisen Corpuz, Auston Kim y Alison Lee— empataron en el quinto puesto, a seis golpes de Ryu.

Korda firmó una tarjeta de 1 sobre par (73) para terminar a siete golpes y caer en un empate cuádruple por el octavo lugar, sin poder igualar lo que lograron Inbee Park en 2013 y Babe Zaharias en 1950 como las únicas mujeres en ganar los tres primeros majors de la temporada.

Por su parte, no era un logro que hubiera estado persiguiendo de manera intencional, aunque su arrollador éxito en el campo este año ha estado alimentando un mayor interés de los aficionados por el deporte, un seguimiento que ella percibió claramente dondequiera que fue esta semana.

“Ustedes hicieron de eso algo tan grande. Yo no pensaba en eso, no. Me sentí un poco decepcionada por la manera en que jugué, no tanto por quedarme corta en realidad. Solo estaba pensando en cómo jugué, no en la gran imagen realista de la que todo el mundo está hablando”.

Korda hizo tres putts cinco veces esta semana, después de no registrar más de tres en ningún otro torneo este año. El hoyo emblemático de Hazeltine junto al lago también la perjudicó, con un doble bogey tanto en la primera como en la cuarta ronda en el 16. Su segundo golpe desde el borde derecho del fairway el domingo cayó al agua, para un costoso golpe de penalización, y luego hizo dos putts en el hoyo par 4.

Esta fue apenas la segunda vez en nueve torneos oficiales de juego por golpes este año en que Korda no terminó primera o segunda. También empató en el octavo lugar en el Queen City Championship en Cincinnati en mayo. Korda aún necesita dos puntos para asegurar su lugar en el Salón de la Fama de la LPGA, un sistema que le otorgará el ingreso con una victoria más en un major o con dos triunfos más en torneos regulares del circuito. Pero con el Campeonato de Evian y el Abierto Británico Femenino en el calendario el próximo mes, a Korda le quedan dos majors por disputar. Ganar uno de ellos le daría el grand slam de carrera a los 27 años.

La próxima semana, descansará y se reajustará antes de viajar a Europa.

“Solo relajarme unos días y luego practicar”, concluyó.

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FUENTE: AP