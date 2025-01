Trump pide al gobierno no vulnerar libertad de expresión de los estadounidenses e investigar censura

El presidente Donald Trump firma una orden ejecutiva para crear el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) en el Despacho Oval de la Casa Blanca, el lunes 20 de enero de 2025, en Washington, mientras el secretario de despacho de la Casa Blanca, Will Scharf, observa. (AP foto/Evan Vucci) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved