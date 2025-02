JD Vance arremete contra el "exceso de regulación" de la IA en crítica a la estrategia europea

Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, ofrece un discurso en el Gran Palacio durante una cumbre de Inteligencia Artificial en París, el martes 11 de febrero de 2025. (AP Foto/Michel Euler)

En su primer discurso político importante desde que asumió el cargo como vicepresidente el mes pasado, Vance describió la IA como un punto de inflexión económico.

“En este momento, enfrentamos la perspectiva extraordinaria de una nueva revolución industrial, una a la altura de la invención del motor de vapor” afirmó, aunque advirtió que "nunca ocurrirá, si la sobrerregulación impide a los innovadores correr los riesgos necesarios para avanzar”.

El vicepresidente, de 40 años, busca aprovechar la cumbre de IA y una conferencia de seguridad en Múnich más adelante esta semana para mostrar el nuevo estilo de diplomacia enérgica de Trump.

El gobierno de Trump “garantizará que los sistemas de IA desarrollados en Estados Unidos estén libres de sesgos ideológicos”, dijo Vance, que prometió que Estados Unidos “nunca restringirá el derecho de nuestros ciudadanos a la libertad de expresión”.

Vance también señaló que al gobierno de Trump le preocupa que algunos gobiernos extranjeros estén considerando “apretar las tuercas” a las empresas tecnológicas estadounidenses.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, enfatizó que, “la IA necesita la confianza de la gente y tiene que ser segura” y detalló las directrices de la UE destinadas a estandarizar cómo se aplica la Ley de IA del bloque, aunque reconoció preocupaciones sobre la carga regulatoria.

"Al mismo tiempo, sé que tenemos que facilitar las cosas y tenemos que reducir la burocracia, y lo haremos”, agregó.

La presidenta anunció que la iniciativa llamada InvestAI alcanzó un total de 200.000 millones de euros en inversiones en Europa, incluyendo un nuevo fondo de 20.000 millones de euros para enormes plantas de IA.

La cumbre dejó sobre la mesa tres estrategias distintas en IA: el esfuerzo de Europa por regular e invertir, la expansión de IA en China a través de grandes compañías con apoyo estatal y la estrategia de libre mercado sin regulación en la que hace hincapié Estados Unidos.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, dijo que Europa planteaba la “tercera vía” de la carrera de la IA, una que evita dependencia de grandes potencias como Estados Unidos y China.

“Queremos un acceso justo y abierto a estas innovaciones para todo el planeta”, dijo en su discurso de clausura, en el que alegó que el sector de la IA “necesita normas” a una escala global para ganar confianza del público, y pidió más “gobernanza internacional”.

Macron también celebró las inversiones recién anunciadas en Francia y otros lugares europeos, subrayando las ambiciones del continente en la IA. “Estamos en la carrera”, dijo.

Por su parte, el viceprimer ministro chino Zhang Guoqing, enviado especial del presidente, Xi Jinping, subrayó en la cumbre el interés de Beijing en dar forma a los estándares globales de la IA.

Vance ha criticado abiertamente de las políticas de moderación de contenido de Europa. Ha sugerido que Estados Unidos debería reconsiderar sus compromisos con la OTAN si los gobiernos europeos imponen restricciones en la plataforma de redes sociales de Elon Musk, X. Se espera que su visita a París también incluya conversaciones francas sobre Ucrania, el papel de la IA en los cambios de poder global y las tensiones entre Estados Unidos y China.

Las preocupaciones sobre los posibles peligros de la IA han estado presentes en la cumbre, especialmente mientras las naciones tratan de determinar cómo regular una tecnología que está cada vez más entrelazada con la defensa y la guerra.

“Creo que algún día tendremos que encontrar maneras de controlar la IA o de lo contrario perderemos el control de todo”, dijo el almirante Pierre Vandier, comandante de la OTAN que supervisa los esfuerzos de modernización de la alianza.

Más allá de las tensiones diplomáticas, en la cumbre se presentará una asociación público-privada global llamada “Current AI”, destinada a apoyar iniciativas de IA a gran escala para el bien público.

Los analistas la ven como una oportunidad para contrarrestar la dominancia de las empresas privadas en el desarrollo de la IA. Sin embargo, sigue sin estar claro si Estados Unidos apoyará tales esfuerzos.

Mientras tanto, en el sector privado crece una batalla con mucho en juego por el poder de la IA.

Un grupo de inversores liderado por Musk —quien ahora dirige el Departamento de Eficiencia Gubernamental de Trump— ha hecho una oferta de 97.400 millones de dólares para adquirir la organización sin fines de lucro detrás de OpenAI. Sam Altman, director general de OpenAI y que asistía a la cumbre de París, rechazó rápidamente la oferta en X.

En Beijing, las autoridades condenaron el lunes los esfuerzos occidentales para restringir el acceso a las herramientas de IA, mientras que el nuevo chatbot de IA de la compañía china DeepSeek ha provocado peticiones en el Congreso de Estados Unidos para limitar su uso por preocupaciones de seguridad. China promueve la IA de código abierto, argumentando que la accesibilidad garantizará beneficios globales de la IA.

Los organizadores franceses esperan que la cumbre impulse la inversión en el sector de la IA de Europa, posicionando a la región como un contendiente creíble en una industria moldeada por la competencia entre Estados Unidos y China.

En una mención a las demandas energéticas de la IA, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, contrastó el enfoque nuclear de Francia con la dependencia de Estados Unidos de los combustibles fósiles, y bromeó con que Francia no “perforará” sino que “enchufará”, en una alusión a un lema de Trump sobre aumentar las prospecciones petrolíferas.

La gira diplomática de Vance continuará en Alemania, donde asistirá a la Conferencia de Seguridad de Múnich y presionará a los aliados europeos para que aumenten los compromisos con la OTAN y Ucrania. También podría reunirse con el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy.

Vance hablará de Ucrania y Oriente Medio durante un almuerzo de trabajo con Macron.

Al igual que Trump, ha cuestionado la ayuda de Estados Unidos a Kiev y la estrategia occidental más amplia hacia Rusia. Trump ha prometido poner fin a la guerra en Ucrania en seis meses desde que asumió el cargo.

Vance también tiene previsto reunirse por separado con el primer ministro indio, Narendra Modi, y con Von der Leyen, que preside el ejecutivo de la UE.

