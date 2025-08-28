americateve

Trump

Gobernadora de la Reserva Federal demanda a Trump por intentar destituirla

WASHINGTON (AP) — La gobernadora de la Reserva Federal, Lisa Cook, ha demandado a la administración Trump en un esfuerzo por revocar el intento del presidente de despedirla, iniciando una batalla legal sin precedentes que podría remodelar significativamente la independencia política de la Fed.

ARCHIVO - Lisa Cook, miembro de la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal, escucha durante una reunión abierta de la Junta de Gobernadores en la Reserva Federal, el 25 de junio de 2025, en Washington. (AP Foto/Mark Schiefelbein, Archivo)
ARCHIVO - Lisa Cook, miembro de la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal, escucha durante una reunión abierta de la Junta de Gobernadores en la Reserva Federal, el 25 de junio de 2025, en Washington. (AP Foto/Mark Schiefelbein, Archivo) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.

La demanda busca una orden judicial para impedir su despido y “confirmar su estatus” como miembro de la junta de gobierno del banco central estadounidense.

El caso podría convertirse en un punto de inflexión para la Reserva Federal, que tiene 112 años y fue diseñada por el Congreso para estar aislada de la influencia política diaria. Los economistas prefieren bancos centrales independientes porque pueden tomar medidas impopulares más fácilmente, como aumentar las tasas de interés para combatir la inflación, que los funcionarios electos.

Muchos economistas temen que si la Fed cae bajo el control de la Casa Blanca, mantendrá su tasa de interés clave más baja de lo justificado por los fundamentos económicos para satisfacer las demandas de Trump. Eso podría permitir que la inflación aumente más rápidamente y también podría elevar las tasas de interés a largo plazo, como las de las hipotecas y los préstamos para automóviles. Los inversores podrían exigir mayores rendimientos para poseer bonos para compensar una mayor inflación en el futuro, elevando los costos de los préstamos en toda la economía.

“Si Cook gana, se queda en su lugar y logramos una semblanza de estabilidad”, explicó Peter Conti-Brown, profesor de regulación financiera en la Universidad de Pensilvania, en una publicación de Substack. “Si pierde... ese es el fin de la independencia de la Fed tal como ha sido construida y reconstruida durante 112 años”.

Ningún presidente ha intentado despedir a un gobernador de la Fed antes, hasta que Trump publicó una carta en los medios tarde el lunes diciendo que Cook había sido despedida. Trump dijo que la razón de su destitución eran las acusaciones de que cometió fraude hipotecario en 2021, antes de ser nombrada para la junta. La mayoría de los observadores esperan que el caso termine en la Corte Suprema.

La Corte Suprema ha señalado que el presidente no puede despedir a funcionarios de la Fed por diferencias políticas, pero puede hacerlo “por causa”, lo que generalmente significa mala conducta o negligencia en el deber. Cook no ha sido acusada de ningún delito.

La demanda, presentada por el abogado de Cook, Abbe David Lowell, argumenta que las acusaciones no involucran mala conducta de Cook mientras estaba en el cargo y no han sido probadas. Cook también debería haber tenido la oportunidad de responder a los cargos, dice la demanda.

“La acusación no fundamentada y no probada de que la gobernadora Cook ‘potencialmente’ cometió un error al completar un formulario hipotecario antes de su confirmación en el Senado, no equivale a ‘causa’”, dice la demanda.

“Permitir que el Presidente remueva a los miembros de la Junta por desacuerdos políticos también haría ilusoria la independencia de la Junta”, dice la demanda.

Trump también ha atacado repetidamente al presidente de la Fed, Jerome Powell, y a los otros miembros del comité de fijación de tasas de interés de la Fed por no reducir más rápidamente la tasa de interés a corto plazo que controlan. Actualmente se sitúa en 4,3%, después de que los responsables de la política del banco central la redujeran en 1 punto porcentual a finales del año pasado. Trump ha dicho que cree que debería bajar hasta 1,3%, un nivel que ningún funcionario de la Fed y pocos economistas apoyan.

La demanda argumenta que las acusaciones de fraude hipotecario son simplemente un pretexto para despedir a Cook porque no ha votado para bajar las tasas de interés: “Las acusaciones hipotecarias en su contra son un pretexto, con el fin de efectuar su pronta remoción y vaciar un asiento para que el presidente Trump lo llene y avance su agenda de socavar la independencia de la Reserva Federal”.

Powell señaló la semana pasada que el banco central se inclinaba por reducir su tasa en su próxima reunión del 16 al 17 de septiembre. Aun así, es probable que la Fed reduzca su tasa clave más lentamente de lo que Trump desea, y quizás a tan solo 3,25% o algo así, más alto de lo que Trump preferiría.

Si Trump puede reemplazar a Cook, podría lograr una mayoría de 4-3 en la junta de gobierno de la Fed. Trump nombró a dos miembros de la junta durante su primer mandato y ha nominado a un asesor económico clave de la Casa Blanca, Stephen Miran, para reemplazar a Adriana Kugler, otra gobernadora de la Fed que renunció inesperadamente el uno de agosto.

Trump ha dicho que solo nombrará personas para la Fed que apoyen tasas más bajas.

_____

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: Associated Press

