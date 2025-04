Ganaderos de EEUU esperan que aranceles aumenten demanda, pero temen incertidumbre del mercado

Eso podría hacer que los precios aumenten lo suficiente como para dar a Kenzy y a otros ganaderos el incentivo que necesitan para expandir el número de su ganado por primera vez en décadas. Pero hacerlo tomaría al menos dos años, y no está claro si los aranceles que Trump impuso a la mayor parte del mundo, además de China, son lo suficientemente altos como para que valga la pena la inversión.

Bryant Kagay, quien cría y alimenta ganado además de cultivar en su granja en el noroeste de Missouri, comentó: “Simplemente no me gustan los mercados manipulados porque alguien va a ganar artificialmente y alguien va a perder artificialmente. ¿Y cómo sé que no voy a ser yo?”