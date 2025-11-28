Compradores acuden a las ventas del Black Friday con ánimo festivo a pesar de la tensión económica

Compradores del Black Friday admiran un juego navideño de LEGO en la tienda insignia de la marca en Nueva York, el viernes 28 de noviembre de 2025. (AP Foto/Angelina Katsanis) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.

Anuncios de precios especiales en juguetes por el Black Friday, miércoles 26 de noviembre de 2025, en una tienda Target en Denver. (Foto AP/David Zalubowski) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.

Pero a pesar de esas preocupaciones, los compradores acudieron en masa a las tiendas el Black Friday, y algunos incluso bebían champán mientras buscaban descuentos en el día que, tradicionalmente, da inicio a la temporada de compras navideñas.

Justo en las afueras de Nueva Orleans, los compradores inundaron el Lakeside Shopping Center para ver qué ofertas podían encontrar. El centro comercial ofrece champán a los tradicionalistas del Black Friday mientras compran, siempre que tengan un recibo de al menos 50 dólares.

“Beber y comprar es lo mejor, así que, para mí, eso es algo típico de Nueva Orleans”, dijo Lacie Lemoine, quien fue de compras con su abuela, una tradición anual que han mantenido a pesar de que sus presupuestos están disminuyendo.

“La economía está mal, pero aun así, tenemos que celebrar”, dijo su abuela, Sandra Lemoine. “Todos tienen que hacer lo que puedan con su propio presupuesto. Eso es todo”.

Tanto el enorme Mall of America en Bloomington, Minnesota, como el Westfield Garden State Plaza en Paramus, Nueva Jersey, reportaron un fuerte tráfico de clientes el viernes y dijeron que el Black Friday volvería a ser su día más movido del año.

La fila para entrar al centro comercial y de entretenimiento comenzó a formarse a las 3 de la tarde del jueves, dijo Renslow. Unos 14.000 visitantes ingresaron en la primera hora de apertura del centro comercial a las 7 de la mañana, agregó.

“Estamos registrando uno de nuestros mejores Black Fridays de la historia”, añadió.

Muchos ejecutivos minoristas han informado que los clientes se han vuelto más exigentes y cada vez más enfocados en las ofertas mientras que, al mismo tiempo, están dispuestos a gastar en ocasiones importantes, creando un efecto halo que podría evitar que las preocupaciones financieras desanimen a los compradores navideños.

El CEO de la Federación Nacional de Minoristas, Matthew Shay, dijo a principios de noviembre que los consumidores tienden a separar las festividades, ya sean religiosas, seculares o bancarias, de las preocupaciones externas.

“Es una especie de categoría de gasto que tiene un foso a su alrededor”, dijo Shay. “Los compradores las ven como oportunidades para celebrar. Creo que eso realmente capta la forma en que va la temporada festiva (de invierno). La gente ahorra para ello. Lo planifican. Lo priorizan”.

Mientras algunas personas se muestran cautelosas con los gastos navideños de este año, otras no. Denise Thevenot, residente de Metairie, Luisiana, dice que este año no es diferente. “Desearía poder decir que lo he hecho, pero no, simplemente lo gastamos como lo hacemos cada año. Nos preocuparemos por eso mañana, ¿verdad? Tengo los recibos para mostrártelo”.

Marshal Cohen, asesor principal de la industria en Circana, una firma de investigación de mercado, visitó varios centros comerciales en Long Island, Nueva York, y Nueva Jersey. Notó un fuerte tráfico y dijo que los centros se veían más concurridos a medida que avanzaba el Black Friday.

Cohen dijo que en Target había filas para que los primeros compradores obtuvieran bolsas de regalo gratuitas, pero en general “se ha ido el Black Friday tal como lo conocemos”, dijo. “No hay sentido de urgencia”.

Según Target, que busca revertir una caída en las ventas, en promedio había 150 compradores en fila en sus tiendas para recibir las bolsas llenas de lo que describió como “regalitos”. El minorista regaló las bolsas a los primeros 100 clientes que llegaran para su apertura a las 6 de la mañana.

En la tienda insignia de Macy’s en Herald Square, Nueva York, los clientes que entraron poco después de las 6 de la mañana, hora de apertura de la tienda, encontraron grandes descuentos en ropa, zapatos, ropa de cama y cosméticos. El departamento de calzado descontó todo hasta un 50 %.

Nicholas Menasche, de 19 años, residente de Queens, Nueva York, compró zapatos y ropa con su madre, y planeaba dirigirse luego a Best Buy para adquirir videojuegos. Menasche, que es pasante en un banco, dijo que esperaba gastar alrededor de 1.200 dólares este año en sus compras navideñas, aproximadamente la misma cantidad que el año pasado.

“Es una gran tradición”, dijo. “Las tiendas abren muy temprano”.

Westfield Garden State Plaza permitió que los clientes entraran una hora antes en lugar de hacerlos esperar afuera en el frío, pero las tiendas no abrieron sus puertas hasta las 7 de la mañana según lo planeado, dijo el director de marketing William Lewis. La multitud de madrugadores se componía principalmente de miembros de la Generación Z, pero los clientes mayores llegaron más tarde, dijo.

“Definitivamente, la gente está comprando”, dijo Lewis. “La mayoría de las personas caminan con una bolsa de compras”.

Los compradores parecían haber investigado de antemano y “saben exactamente a dónde van”, dijo.

Aunque el Black Friday sigue reinando como un imán para las compras en tiendas, la facilidad de navegar y comprar regalos en línea ha erosionado la singularidad del evento. Las compras en línea ahora representan más del 30% de las ventas totales de la temporada navideña en comparación con el 15% en 2012, según la Federación Nacional de Minoristas.

El crecimiento de las ventas en línea también ha sido robusto hasta ahora. Del 1 al 23 de noviembre, los consumidores estadounidenses gastaron 79.700 millones de dólares, un 7,5% más que el año anterior, según la plataforma de seguimiento y análisis web Adobe Analytics. Gastaron otros 6.400 millones en línea el Día de Acción de Gracias, un aumento del 5,3 % respecto al año pasado, mientras aprovechaban ofertas mejores de lo esperado, dijo la firma.

“Claramente, hay incertidumbre”, señaló Michelle Meyer, economista jefe de Mastercard, antes del Black Friday. “Los consumidores se sienten nerviosos. Pero en este momento, no parece que esté cambiando la forma en que se presentan para esta temporada”.

___

Smith contribuyó a este despacho desde Metairie, Luisiana.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: Associated Press