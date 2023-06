AP EXPLICA: Qué son los chips para IA, para qué sirven y por qué atraen a los inversores

La foto distribuida por el fabricante de chips Nvidia muestra el modulo HGX H100, que usa hasta ocho chips de IA para entrenar sistemas de inteligencia artificial y realizar otras tareas. (Nvidia via AP)

No es una pregunta fácil de responder. “No existe un acuerdo general sobre la definición de los chips de IA”, explica Hannah Dohmen, analista del Center for Security and Emerging Technology (Centro de seguridad y tecnología emergente).