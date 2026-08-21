¿Necesita el béisbol aun más tecnología para jugadas como el elevado discutido de Pete Alonso?

Pete Alonso (25), de los Orioles de Baltimore, reacciona despjués de batear un foul durante la séptima entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas contra los Yankees de Nueva York, el miércoles 19 de agosto de 2026, en Baltimore. (AP Foto/Stephanie Scarbrough) AP

Pero desde esa distancia y ese ángulo, era difícil estar demasiado seguro.

El elevado profundo de Alonso fue decretado como foul, y la decisión se mantuvo tras una revisión del video el miércoles, en la derrota de Baltimore por 5-3 ante los Yankees de Nueva York. Eso provocó muchas protestas —y pedidos para que el béisbol use tecnología también para evaluar posibles jonrones cerca del poste de foul.

Según una persona con conocimiento del tema, si el béisbol empezara a usar tecnología adicional en elevados como éste, las Grandes Ligas tendrían que desarrollarla, probarla e instalarla. La fuente habló bajo condición de anonimato debido a la índole delicada de la situación.

A diferencia del sistema automatizado de bolas y strikes (ABS, por sus siglas en inglés), es poco probable que los datos de Hawk-Eye por encima del poste de foul sean precisos a esa distancia del terreno. Se basan en información de la primera parte del vuelo de la pelota, y el resto de la trayectoria se estima, lo que significa que factores como el viento no se toman plenamente en cuenta.

Antes del juego del jueves, el mánager de los Orioles, Craig Albernaz, señaló que la directiva se había comunicado con las Grandes Ligas para abordar la decisión.

"Sólo dijeron que no había suficiente evidencia en video para revertir la decisión tomada en el terreno”, relató Albernaz.

Una toma mostró la pelota a la derecha del poste y otro la mostró a la izquierda. Ninguna aportó mucha claridad sobre dónde estaba la pelota en el momento en que pasó el poste y la pared del jardín izquierdo, que era la pregunta clave.

Si la pelota hubiera ido más baja, los ángulos de cámara podrían haber mostrado si pasó por delante o por detrás del poste, pero cuando un batazo se eleva por encima de la parte superior del poste, no es fácil encontrar una imagen concluyente.

La diferencia entre un jonrón y una pelota foul es considerable, así que es comprensible que los jugadores quieran sentirse seguros de que esas decisiones son correctas.

“Obviamente, éste es un juego importante dentro de la división, así que éste se va a amplificar un poco más", dijo Alonso después del duelo. "Pero esto pasa bastantes veces a lo largo de la temporada, más de lo que uno pensaría. Creo que con una cámara o un láser apuntando directamente hacia arriba, tenemos toda la tecnología, el análisis y lo que sea, y los recursos. No veo por qué no podemos hacerlo”.

El sistema ABS se implementó este año, y las Grandes Ligas han estado experimentando en las menores con tecnología que permite impugnar decisiones sobre swings detenidos.

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FUENTE: AP