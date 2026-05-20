Nashville da un adelanto de lo que ofrecerá el Super Bowl de 2030, el mayor evento de la ciudad

Un grupo de personas observa un espectáculo de drones en Nashville, el miércoles 20 de mayo de 2026, con motivo de la elección de la ciudad como sede del Super Bowl de 2030 (AP Foto/George Walker IV) AP

El cronista Jim Nantz fungió como maestro de ceremonias, y el astro del country Eric Church se sentó en la primera fila de una conferencia de prensa que fue más una celebración por haber conseguido el mayor evento en la historia del deporte en el estado de Tennessee.

Los propietarios de la NFL votaron por unanimidad el martes para otorgarle a Nashville el Super Bowl de 2030.

Nantz, quien ha narrado siete Super Bowls para CBS y ahora considera a Nashville su hogar, manifestó que esta ciudad sabe cómo organizar grandes eventos.

“Nos dedicamos, entre muchas cosas, al espectáculo, y no me cabe duda de que vamos a entretener a la gente que viaje a nuestra ciudad y a nuestro estado con la mejor experiencia que hayan tenido en un gran evento”, afirmó Nantz. “Eso es lo que hacemos, y ahora podemos mostrárselo”.

Se organizó también una fiesta para la noche del miércoles en Lower Broad, eje del draft de la NFL de 2019, con música, uno o dos invitados especiales e incluso un espectáculo de drones.

El comité de candidatura que ayudó a Nashville a conseguir este Super Bowl incluyó al comediante Nate Bargatze, a Church y a otra estrella, Tim McGraw.

Ya vuelan las preguntas sobre quién se encargará del espectáculo del medio tiempo. Taylor Swift es una sugerencia popular.

Peter O’Reilly, vicepresidente ejecutivo de la NFL para negocios de clubes, así como para eventos internacionales y de la liga, recordó una gran tormenta eléctrica que se dirigía hacia 200.000 personas durante el draft de 2019, pero que terminó dividiéndose y rodeando la ciudad.

O’Reilly calificó eso como un poco de magia de Nashville.

Nashville terminó con una asistencia récord, lo que ayudó a redefinir desde entonces el estándar para las ciudades anfitrionas. O’Reilly espera que Nashville lo haga de nuevo.

“El Super Bowl 64 en 2030 va a cambiar las reglas del juego”, expresó O’Reilly. “Va a cambiar las reglas del juego para la NFL”.

Las mismas personas que ayudaron a Nashville a montar el draft de 2019 siguen allí. Burke Nihill, presidente y director ejecutivo de los Titans de Tennessee, señaló que participarán en la planificación mientras Nashville imprime su sello musical en todo, incluido el propio Super Bowl en el nuevo Nissan Stadium.

“No empecemos con una comprensión básica de cómo siempre se ha hecho”, comentó Nihill sobre la posibilidad de rebasar las expectativas de la NFL. “¿Cómo podemos crear algo nuevo que sea muy diferente?”

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FUENTE: AP