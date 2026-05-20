americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Narváez arrasa y logra récord ecuatoriano al ganar etapa del Giro; Eulálio sigue líder

CHIAVARI, Italia (AP) — Jhonatan Narváez se convirtió en el ecuatoriano con más victorias de etapa en el Giro de Italia cuando el ciclista de UAE Team Emirates-XRG se impuso el miércoles, mientras que el portugués Afonso Eulálio se mantuvo como líder de la clasificación general.

El ecuatoriano Manuel Jhonatan Narvaez celebra al ganar la 11ma etapa del Giro de Italia entre Porcari y Chiavari, Italia el miércoles 20 de mayo del 2026. (Massimo Paolone/LaPresse via AP)
El ecuatoriano Manuel Jhonatan Narvaez celebra al ganar la 11ma etapa del Giro de Italia entre Porcari y Chiavari, Italia el miércoles 20 de mayo del 2026. (Massimo Paolone/LaPresse via AP) AP

Su triunfo en la 11ª etapa fue la tercera victoria de Narváez en la carrera de este año y la quinta en total en el Giro, con lo que superó al campeón del 2019 Richard Carapaz.

Narváez superó por poco a Enric Mas al final del recorrido de 195 kilómetros (121 millas) de Porcari a Chiavari, que incluyó tres ascensos de categoría. Diego Ulissi fue tercero y encabezó al resto de la escapada al cruzar la meta 11 segundos detrás.

Narváez y Mas no estuvieron en la escapada inicial, pero lograron enlazar antes de las subidas. Luego atacaron en el empinado ascenso final, que no fue de categoría, y colaboraron bien en el descenso antes de lanzar el esprint a 200 metros de la línea de meta.

“Toda la etapa fue difícil, sobre todo porque nos perdimos el primer grupo de fuga y luego también el segundo. Después de dos horas de carrera muy dura intenté saltar directamente a la escapada. También fue difícil y me di cuenta de que Enric Mas era el más fuerte en la subida”, explicó Narváez. “Sabía que tenía que jugar mi baza. Me defendí en las rampas. Me asusté cuando lanzó el sprint y casi me bloqueó contra las vallas. Estaba al límite porque fue a tope durante todo el día. ¡Incluso en los descensos hemos corrido fuerte!”.

El pelotón cruzó la meta a más de tres minutos de Narváez, y Eulálio conservó su ventaja de 27 segundos sobre Jonas Vingegaard.

Thymen Arensman es tercero en la general, a 1:57 de Eulálio.

La 12ª etapa del jueves es un recorrido de 175 kilómetros (109 millas) de Imperia a Novi Ligure, mayormente llano a lo largo de la costa antes de internarse tierra adentro y superar dos ascensos de menor categoría.

El 109º Giro masculino termina el 31 de mayo en Roma.

El Giro femenino se disputa del 30 de mayo al 7 de junio, con la italiana Elisa Longo Borghini como campeona defensora.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El técnico de Portugal Roberto Martínez menciona el nombre de Cristiano Ronaldo al anunciar la convocatoria para el Mundial 2026, el martes 19 de mayo de 2026, en las afueras de Lisboa. (AP Foto/Armando Franca)

Portugal anuncia equipo para el Mundial: Cristiano Ronaldo busca historia y recuerdan a Diogo Jota

El presidente del Real Madrid Florentino Pérez durante una rueda de prensa, el martes 12 de mayo de 2026, en Madrid. (AP Foto/Bernat Armangue)

Florentino Pérez pide nuevas elecciones en el Real Madrid y busca otro mandato

Destacados del día

Marco Rubio lanza mensaje directo a Cuba y apunta directamente contra GAESA

Marco Rubio lanza mensaje directo a Cuba y apunta directamente contra GAESA

Video de ratas en hospital de La Habana genera alarma tras vigilancia sanitaria por hantavirus

Video de ratas en hospital de La Habana genera alarma tras vigilancia sanitaria por hantavirus

Un vaso vacío se ve después de que el representante Thomas Massie, republicano de Kentucky, hablara durante una fiesta electoral tras perder la candidatura republicana, en el Marriott Cincinnati Airport, el martes 19 de mayo de 2026, en Hebron, Kentucky. (AP Foto/Carolyn Kaster)

Claves de las primarias del martes: La derrota de Massie confirma el poder de Trump en su partido

El presidente de Rusia, Vladímir Putin (derecha), y el de China, Xi Jinping, pasan revista a una guardia de honor durante una ceremonia de bienvenida en el Gran Salón del Pueblo, en Beijing, el 20 de mayo de 2026. (Maxim Shemetov/Pool Foto vía AP)

Xi y Putin se reúnen para reafirmar lazos entre China y Rusia tras visita de Trump a Beijing

Díaz-Canel responde a nuevas sanciones de EEUU: Ni siquiera tienen pruebas

Díaz-Canel responde a nuevas sanciones de EEUU: "Ni siquiera tienen pruebas"

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter