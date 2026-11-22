Rubén Ibarra encabezó el ataque con dos imparables, incluido un triple, dos carreras impulsadas y tres anotadas; Dylan Jasso conectó dos dobles y produjo dos carreras, mientras César Salazar bateó de 3-3 y remolcó otras dos. Nick Solak disparó un cuadrangular solitario y Víctor Mendoza añadió dos dobles. Los Naranjeros anotaron cuatro carreras en la primera entrada, tres en la tercera y dos en cada una de las siguientes dos.

En Guadalajara, los Charros de Jalisco remontaron para vencer 8-6 a los Jaguares de Nayarit, gracias a un cuadrangular de tres carreras de Carlos Mendívil en la octava entrada. Mendívil terminó con dos imparables y cuatro impulsadas, mientras Jared Serna conectó un jonrón solitario y Tirso Ornelas aportó dos hits y anotó dos veces.

En Culiacán, los Cañeros de Los Mochis superaron 6-3 a los Tomateros, con un cuadrangular de tres carreras de Rainel Rosario que coronó un ataque de cuatro anotaciones en la sexta entrada y dio la vuelta al marcador. Rosario terminó con dos imparables y tres impulsadas, mientras Isaac Rodríguez conectó un doble productor de dos carreras en la novena.

En Ciudad Obregón, los Yaquis derrotaron 5-3 a las Águilas de Mexicali, después de remontar una desventaja de 2-1 con tres carreras en la cuarta entrada. Marco Vargas conectó dos imparables, incluido un triple, y produjo una carrera, mientras Roberto Valenzuela aportó dos hits y una impulsada. Fernando Pérez y Kevin Villavicencio también remolcaron una anotación cada uno. Por Mexicali, Esteban Quiroz disparó su noveno cuadrangular de la temporada y produjo dos carreras.

La serie entre Algodoneros de Guasave y Venados de Mazatlán fue suspendida en su totalidad debido a los hechos de violencia registrados en Sinaloa. El encuentro del viernes fue interrumpido durante la tercera entrada y los partidos restantes del fin de semana no se disputaron.

Con el cierre de la primera vuelta, Hermosillo encabezó la clasificación y obtuvo diez puntos, seguido de Guasave con nueve, Mexicali con ocho, Culiacán con siete y Los Mochis con seis. Ciudad Obregón recibió 5.5 puntos, Jalisco cinco, Mazatlán 4.5, Nayarit cuatro y Navojoa 3.5. Estas unidades se sumarán a las que cada equipo consiga en la segunda vuelta para determinar a los ocho clasificados a la postemporada.

Águilas dejan tendidos a Gigantes con seis impulsadas de Aderlin Rodríguez

Las Águilas Cibaeñas anotaron tres carreras en la novena entrada para remontar y derrotar 11-10 a los Gigantes del Cibao, encabezadas por Aderlin Rodríguez, quien conectó cinco imparables, incluidos tres dobles, y produjo seis anotaciones en un dramático encuentro de la Liga Dominicana de Béisbol.

Los Gigantes llegaron al último episodio con ventaja de 10-8, después de un ataque de cinco carreras en la séptima entrada, pero las Águilas completaron la remontada con un doble productor de Rodríguez que puso fin al encuentro. Santiago Espinal bateó de 5-4, impulsó dos carreras y anotó cuatro, mientras Jasson Domínguez conectó dos imparables y remolcó otras dos. Por los Gigantes, Agustín Ramírez produjo cinco anotaciones y Carlos Peguero disparó un cuadrangular de dos carreras.

A primera hora, los Gigantes del Cibao derrotaron 8-4 a las Águilas Cibaeñas en la conclusión de un encuentro suspendido desde el 15 de noviembre, que formó parte de la doble cartelera dominical. Carlos Jorge conectó dos imparables y produjo dos anotaciones, mientras Gilberto Jiménez impulsó otras dos con un triple y Deyvison de los Santos remolcó dos más. Ronel Blanco se acreditó la victoria tras permitir cuatro carreras y seis imparables en cinco entradas, con seis ponches.

En San Pedro de Macorís, las Estrellas Orientales derrotaron 9-3 a los Toros del Este, apoyadas en cuadrangulares de Marco Luciano y Dairon Blanco durante un ataque de cinco carreras en la segunda entrada. Blanco produjo tres anotaciones con su jonrón, mientras Robinson Canó conectó tres imparables y remolcó dos, y Josh Lester aportó dos hits y dos impulsadas. Spencer Bivens se acreditó la victoria tras permitir dos carreras y tres imparables en cinco episodios.

En Santo Domingo, los Tigres del Licey derrotaron 3-2 a los Leones del Escogido en diez entradas, gracias a un sencillo productor de Francisco Mejía que puso fin al encuentro. El Licey había tomado ventaja con dos carreras en la quinta entrada, impulsadas por Elier Hernández y Ángel Ortiz, pero los Leones empataron en la octava.

Tigres remontan ante Caribes y ligan su décima victoria consecutiva en Venezuela

Los Tigres de Aragua anotaron dos carreras en la octava entrada para remontar y derrotar 3-2 a los Caribes de Anzoátegui, con lo que alcanzaron su décima victoria consecutiva y se consolidaron en el liderato de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional.

Jorbit Vivas recibió una base por bolas y Gorkys Hernández conectó un sencillo para preparar la remontada en el octavo episodio. David Rodríguez impulsó la carrera del empate con un elevado de sacrificio y Oswaldo Cabrera produjo la anotación de la victoria con un sencillo. Keyber Rodríguez había conectado un cuadrangular solitario en la tercera entrada, mientras Vivas y Cabrera terminaron con dos imparables cada uno. Christian Mejías se acreditó la victoria con una entrada en blanco y Luis Pacheco consiguió su séptimo salvamento.

En Maracaibo, los Bravos de Margarita derrotaron 8-3 a las Águilas del Zulia, apoyados en una ofensiva de 14 imparables encabezada por Wilson García, quien bateó de 5-3, incluido un cuadrangular de dos carreras en la sexta entrada, y anotó tres veces. José Martínez impulsó tres anotaciones con dos imparables, mientras Edward Olivares produjo otras dos y Carlos Pérez conectó tres hits.

En Caracas, los Cardenales de Lara vencieron 9-5 a los Tiburones de La Guaira, encabezados por Alí Sánchez, quien conectó dos imparables, incluido un doble, y remolcó cuatro carreras. Yohendrick Piñango bateó de 4-3, Rangel Ravelo aportó dos hits y anotó tres veces, mientras Luisángel Acuña disparó su primer cuadrangular de la temporada. Lara acumuló 13 imparables y anotó en seis entradas distintas.

Gigantes aplastan a Cangrejeros con sólida apertura de Kachmar

Chris Kachmar lanzó seis entradas de apenas dos imparables y los Gigantes de Carolina apalearon 10-2 a los Cangrejeros de Santurce en la jornada dominical de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente de Puerto Rico, para propinarles su cuarta derrota consecutiva. El derecho concedió cuatro bases por bolas y ponchó a cuatro bateadores para conseguir su primera victoria de la temporada.

Johnathan Rodríguez encabezó la ofensiva con un cuadrangular de dos carreras en la séptima entrada, mientras Javier Vaz conectó un triple productor y remolcó otra anotación con una base por bolas. Lisbel Díaz aportó un sencillo impulsor y dos elevados de sacrificio, y Trent Youngblood añadió un triple productor.

Los otros dos encuentros de la jornada fueron suspendidos debido a las lluvias. El partido entre Criollos de Caguas y Leones de Ponce fue reprogramado para el 3 de diciembre, mientras que el duelo entre Indios de Mayagüez y Senadores de San Juan se disputará el 22 de diciembre. Ambos se celebrarán como parte de dobles jornadas de siete entradas, a partir de las 4:00 de la tarde.

FUENTE: AP