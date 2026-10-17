Nápoli sorprendido por el Venezia, que no había ganado. Atlético finalmente gana en España

Akor Adams del Veneia celebra tras anotar en el encuentro de la Serie A ante el Napoli el sábado 17 de octubre del 2026. (Paola Garbuio/LaPresse via AP) AP

El equipo de Massimiliano Allegri sufrió su segunda derrota consecutiva —tras caer en la Liga de Campeones ante el Villarreal— y su tercera en siete partidos de la liga italiana, esto después de que Kevin De Bruyne vio cómo el portero de Venezia, Filip Stanković, le atajó un penal.

Justo después del descanso, Adams persiguió un despeje largo de Simon Sohm hacia adelante y aprovechó un error del defensor del Napoli Amir Rrahmani para ganar el balón y rematar ante el portero Alex Meret, con la ayuda de un desvío provocado por el intento desesperado de Rrahmani.

De Bruyne tuvo la oportunidad de marcar después de que Matías Moreno derribó a Rasmus Højlund, pero Stanković detuvo el cobro del belga desde el punto penal en el minuto 68.

Eso le dio al nuevo entrenador de Venezia, Davide Nicola, un debut con victoria tras reemplazar a Giovanni Stroppa el miércoles.

Inter de Milán visita más tarde al Bologna, y la Roma recibe al Genoa.

Álex Baena anotó sobre el final para que el Atlético de Madrid venciera 1-0 como visitante al Espanyol en La Liga.

El argentino Julián Alvarez superó a un defensor por la izquierda y centró para Baena, quien controló con un toque fuera del área y luego sacó un disparo que se coló en el ángulo superior izquierdo a los 89 minutos.

La victoria extendió la racha ganadora del Atlético a seis partidos en todas las competiciones e incrementó la presión sobre el entrenador del Espanyol, Manolo González, tras una quinta derrota en nueve partidos para el club propiedad del estadounidense Alan Pace.

El líder de la liga, Barcelona, viaja para enfrentar más tarde al Real Betis más tarde.

Dortmund lamenta un parón inoportuno en Alemania

Borussia Dortmund había ganado todos sus partidos antes del parón internacional y no ha ganado ninguno desde entonces, después de empatar 0-0 de visita ante el Unión de Berlín, su segundo empate consecutivo en la Bundesliga.

Esto ocurre después de la derrota del miércoles en la Liga de Campeones en la cancha de Bodø/Glimt.

El recién ascendido Elversberg venció en casa 4-3 al Augsburg, Hamburger SV resistió para imponerse 1-0 al Stuttgart, Mainz ganó 1-0 en la cancha del recién ascendido Schalke y Werder Bremen reaccionó para empatar 2-2 ante el recién ascendido Paderborn.

Bayern Múnich recibe más tarde al Leipzig.

También más tarde, Paris Saint Germain visita al Estrasburgo en Francia.

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FUENTE: AP