americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Nadadores rusos podrán competir con bandera e himno tras levantarse restricciones

El organismo rector de la natación internacional y los deportes acuáticos permitirá que los atletas de Rusia compitan sin restricciones y con su bandera y su himno nacionales.

ARCHIVO - El nadador ruso Kliment Kolesnikov tras ganar la medalla de oro en la final de los 50 metros estilo espalda en el Mundial de natación, el 3 de agosto de 2025, en Singapur. (AP Foto/Vincent Thian)
ARCHIVO - El nadador ruso Kliment Kolesnikov tras ganar la medalla de oro en la final de los 50 metros estilo espalda en el Mundial de natación, el 3 de agosto de 2025, en Singapur. (AP Foto/Vincent Thian) AP

La decisión supone un cambio importante en la manera en que un deporte clave trata a Rusia de cara a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles en 2028.

World Aquatics informó el lunes que eliminará las restricciones que habían exigido que los atletas rusos y bielorrusos compitieran bajo estatus neutral.

“Se permitirá que los atletas sénior con nacionalidad deportiva bielorrusa o rusa compitan en eventos de World Aquatics de la misma manera que sus homólogos que representan a otras nacionalidades deportivas, con sus respectivos uniformes, banderas e himnos”, dijo la federación internacional en un comunicado. Anteriormente, había flexibilizado las reglas para los atletas juveniles.

“Estamos decididos a garantizar que las piscinas y las aguas abiertas sigan siendo lugares donde atletas de todas las naciones puedan reunirse en una competencia pacífica”, afirmó el presidente de World Aquatics, Husain Al Musallam.

El ministro de Deportes de Rusia, Mikhail Degtyaryov, agradeció a Al Musallam “por su firme postura sobre este asunto” y comentó que habían abordado el tema juntos en enero.

“Es muy importante que el diálogo deportivo internacional esté dando frutos y permita la restauración ordenada de los vínculos deportivos”, escribió Degtyaryov, quien también encabeza el Comité Olímpico Ruso, en la aplicación de redes sociales Max.

Ucrania se ha opuesto anteriormente a los esfuerzos para permitir el regreso de atletas rusos a la competencia. El mes pasado encabezó boicots a las ceremonias de apertura y clausura de los Juegos Paralímpicos después de que se permitió a los rusos competir bajo su bandera nacional.

El equipo masculino de waterpolo de Ucrania pareció renunciar el lunes disputar un partido programado de la Copa del Mundo contra un equipo de rusos que competía como “Atleta Neutral B” en Malta.

World Aquatics supervisa deportes como la natación, los saltos y el waterpolo, y es una voz influyente dentro del movimiento olímpico. Afirmó que, tras la decisión del lunes, los atletas rusos y bielorrusos deberán someterse a cuatro pruebas antidopaje y a “verificaciones de antecedentes” antes de competir. No quedó claro de inmediato qué se verificaría.

Su decisión se aplica únicamente a sus propios eventos, como los campeonatos mundiales, pero podría dar impulso dentro del mundo olímpico a un regreso pleno de los atletas rusos de cara a los Juegos de Los Ángeles 2028.

No hubo una respuesta inmediata a una solicitud de comentarios del Comité Olímpico Internacional.

El COI recomendó en diciembre eliminar las restricciones para atletas rusos y bielorrusos en eventos internacionales juveniles y permitirles competir bajo banderas nacionales. El COI mantuvo, no obstante, sus requisitos de neutralidad para las competencias sénior, y los rusos y bielorrusos fueron mencionados oficialmente como “Atletas Neutrales Individuales” en los Juegos Olímpicos de Invierno en febrero.

___

Deportes AP: https://apnews.com/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Keiko Fujimori, candidata presidencial del partido Fuerza Popular, habla flanqueada por los candidatos al Congreso Luis Galarreta, a la izquierda, y Micky Torres, a la derecha, tras el cierre de las urnas en las elecciones generales en Lima, Perú, el domingo 12 de abril de 2026. (AP Foto/Gerardo Marin)

Fujimori y López Aliaga lideran el conteo de votos de la elección presidencial en Perú

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, se dirige a hablar con la prensa antes de abordar el Air Force Two, el viernes 10 de abril de 2026, en la Base Conjunta Andrews, en Maryland, previo a su viaje a Pakistán para entablar conversaciones sobre Irán. (AP Foto/Jacquelyn Martin, pool)

Vance viaja a Pakistán para encabezar conversaciones con Irán sobre el fin de la guerra

Unas personas acuden al súper en Glenview, Ill., el 4 de julio 2022. (Foto AP/Nam Y. Huh)

La economía estadounidense creció 0,5% en el último trimestre de 2025

Luis Díaz festeja tras anotar el primer gol del Bayern Múnich en la victoria 2-1 ante el Real Madrid por los cuartos de final de la Liga de Campeones, el martes 7 de abril de 2026. (AP Foto/José Bretón)

Díaz y Kane guían al Bayern a vencer 2-1 al Real Madrid en ida de cuartos de la Champions

Destacados del día

Iberia suspende vuelos a Cuba desde junio por crisis de combustible y caída de la demanda turística

Iberia suspende vuelos a Cuba desde junio por crisis de combustible y caída de la demanda turística

Arrestan en Hialeah a dos cubanos por robo de cheques por casi $47,000 en esquema de fraude postal

Arrestan en Hialeah a dos cubanos por robo de cheques por casi $47,000 en esquema de fraude postal

Keiko Fujimori, candidata presidencial del partido Fuerza Popular, habla flanqueada por los candidatos al Congreso Luis Galarreta, a la izquierda, y Micky Torres, a la derecha, tras el cierre de las urnas en las elecciones generales en Lima, Perú, el domingo 12 de abril de 2026. (AP Foto/Gerardo Marin)

Fujimori y López Aliaga lideran el conteo de votos de la elección presidencial en Perú

TRUMP ORDENA BLOQUEO NAVAL EN ORMUZ: EE.UU. interceptará barcos y amenaza con destruir minas iraníes

TRUMP ORDENA BLOQUEO NAVAL EN ORMUZ: EE.UU. interceptará barcos y amenaza con destruir minas iraníes

🚨 EEUU activará registro automático para el servicio militar: incluye migrantes cubanos

🚨 EEUU activará registro automático para el servicio militar: incluye migrantes cubanos

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter