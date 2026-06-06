Nacionales se apoyan en jonrones de Mead y Crews y limitan a D-Backs a 2 hits para vencerlos 6-1

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Curtis Mead, de los Nacionales de Washington, pega un jonrón de dos carreras en el juego del sábado 6 de junio de 2026 ante los Diamondbacks de Arizona (AP Foto/Rick Scuteri) AP

Nasim Nuñez impulsó dos carreras y Crews anotó dos veces por los Nacionales (33-32), que mejoraron a 21-12 como visitantes. Solo los Bravos de Atlanta, líderes del Este de la Liga Nacional, tienen más triunfos fuera de casa, con 23.

El abridor de Washington, Zack Littell (6-4), lanzó cinco entradas con eficacia. No permitió hit sino hasta la quinta, cuando Pavin Smith abrió con un sencillo.

Smith anotó con el sencillo de LuJames Groover, el primer hit y la primera carrera impulsada en Grandes Ligas para el primera base de Arizona, que disputaba el segundo juego de su carrera.

Littell otorgó una base por bolas y ponchó a cuatro. Brad Lord trabajó dos innings para conseguir su primer salvamento en Grandes Ligas. Un trío de relevistas de los Nacionales se combinó para laborar cuatro entradas sin permitir hits.

El zurdo venezolano de Arizona Eduardo Rodríguez (5-2), que buscaba su victoria número 100 de por vida, tuvo un mal inicio cuando James Wood pegó un sencillo para abrir el juego y Mead siguió con su noveno jonrón, un batazo entre el jardín izquierdo y el central.

Rodríguez se asentó después de eso y permitió apenas dos hits en las siguientes cinco entradas, hasta que Crews abrió la séptima con su segundo jonrón de la temporada. Luego de que Jacob Young conectó un triple con un out, Rodríguez fue relevado por su compatriota Juan Morillo, y el toque de bola de Nuñez en un squeeze play llevó a Young al plato para poner la pizarra 4-1.

_____ Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP