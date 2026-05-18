Nacionales planean vetar a un espectador por pancarta que promueve web de supremacistas blancos

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Un portavoz del equipo también indicó que los Nacionales están coordinando con la policía del Distrito de Columbia en una investigación.

Además del sitio web, la pancarta incluía un llamado a “SALVAR A ESTADOS UNIDOS” y “DEPORTAR A MÁS DE 100 MILLONES”, antes de que fuera retirada rápidamente.

“Los Nacionales de Washington condenan enérgicamente la retórica discriminatoria y de odio, y nos esforzamos por hacer de nuestro estadio un espacio seguro para nuestros aficionados”, publicó el equipo en un comunicado.

La política del equipo sobre pancartas y carteles exige en su mayoría que estén relacionados con el béisbol, con algunas excepciones para mensajes sobre la entidad de transmisión o cumpleaños, aniversarios y “saludos similares aptos para toda la familia”.

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FUENTE: AP

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