americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Nacionales planean vetar a un espectador por pancarta que promueve web de supremacistas blancos

WASHINGTON (AP) — Los Nacionales de Washington identificaron al menos a una persona a la que vetarán del estadio después de que, durante el partido del domingo, desplegó entre el público una pancarta promoviendo un sitio web de supremacistas blancos.

Un portavoz del equipo también indicó que los Nacionales están coordinando con la policía del Distrito de Columbia en una investigación.

Además del sitio web, la pancarta incluía un llamado a “SALVAR A ESTADOS UNIDOS” y “DEPORTAR A MÁS DE 100 MILLONES”, antes de que fuera retirada rápidamente.

“Los Nacionales de Washington condenan enérgicamente la retórica discriminatoria y de odio, y nos esforzamos por hacer de nuestro estadio un espacio seguro para nuestros aficionados”, publicó el equipo en un comunicado.

La política del equipo sobre pancartas y carteles exige en su mayoría que estén relacionados con el béisbol, con algunas excepciones para mensajes sobre la entidad de transmisión o cumpleaños, aniversarios y “saludos similares aptos para toda la familia”.

___

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El presidente del Real Madrid Florentino Pérez durante una rueda de prensa, el martes 12 de mayo de 2026, en Madrid. (AP Foto/Bernat Armangue)

Florentino Pérez pide nuevas elecciones en el Real Madrid y busca otro mandato

Destacados del día

La Habana endurece el discurso tras reporte sobre drones militares escondidos en CUBA

La Habana endurece el discurso tras reporte sobre drones militares escondidos en CUBA

Díaz-Canel amenaza con baño de sangre si EEUU ataca Cuba
ALARMA

Díaz-Canel amenaza con "baño de sangre" si EEUU ataca Cuba

World2Fly suspende vuelos Madrid-La Habana y agrava el aislamiento aéreo de Cuba

World2Fly suspende vuelos Madrid-La Habana y agrava el aislamiento aéreo de Cuba

Inteligencia de EEUU alerta que Cuba habría adquirido más de 300 drones militares de Rusia e Irán
ALARMA

Inteligencia de EEUU alerta que Cuba habría adquirido más de 300 drones militares de Rusia e Irán

Venezuela entrega a Alex Saab a EEUU: el operador financiero de Maduro vuelve bajo custodia federal

Venezuela entrega a Alex Saab a EEUU: el operador financiero de Maduro vuelve bajo custodia federal

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter