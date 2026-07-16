Myles Garrett de los Rams es elegido mejor ala defensiva de la NFL por panel de AP

ARCHIVO - Foto del 4 de enero del 2026, el defensive end de los Browns de Cleveland Myles Garrett celebra con sus compañeros al romper el récord de capturas en una temporada en el juego ante los Bengals de Cincinnati. (AP Foto/David Dermer, Archivo) AP

El desempeño de Garrett le ayudó a ganarse el honor de ser nombrado como el mejor linebacker externo de la NFL por The Associated Press.

Un panel de ocho redactores de AP Pro Football clasificó a los cinco mejores jugadores como cazamariscales por el borde, basando sus selecciones en el estado actual de cara a la temporada 2026. Los votos de primer lugar valían 10 puntos. Los votos del segundo al quinto lugar valían 5, 3, 2 y 1 tantos.

Garrett recibió los ocho votos de primer lugar y ganó la votación con 80 puntos. Micah Parsons, de Green Bay, fue el único otro jugador incluido en las ocho boletas y terminó segundo con 27 unidades. Will Anderson Jr., de Houston, fue tercero; T.J. Watt, de Pittsburgh, cuarto; y Aidan Hutchinson, de Detroit, quinto.

Brian Burns, de los Giants de Nueva York; Trey Hendrickson, de Baltimore; Maxx Crosby, de Las Vegas; Nick Bosa, de San Francisco; y Josh Hines-Allen, de Jacksonville, también recibieron votos.

Garrett ganó la temporada pasada su segundo premio al Jugador Defensivo del Año de la AP y obtuvo honores All-Pro por quinta vez tras romper el récord de capturas en una sola temporada que compartían Michael Strahan y T.J. Watt. Sus 125 1/2 capturas de por vida son la segunda mayor cifra, detrás de Reggie White, entre los jugadores en sus primeras nueve temporadas en la NFL, y Garrett es el único jugador con cinco temporadas consecutivas con al menos 14 capturas.

Ahora, después de haber disputado apenas tres partidos de playoffs en su carrera con los Browns, Garrett podría tener la oportunidad de rendir en la postemporada tras el traspaso a los Rams, favoritos de pretemporada para ganar el Super Bowl.

2. Micah Parsons, Packers de Green Bay

Parsons fue traspasado de Dallas a Green Bay antes de la temporada pasada y aportó 12 1/2 capturas en 14 partidos, al tiempo que consiguió su tercer reconocimiento All-Pro de su carrera. La temporada de Parsons terminó antes de tiempo tras romperse el ligamento cruzado anterior (ACL) en la Semana 15, lesión que se espera lo mantenga fuera al menos al inicio de esta temporada.

Pero Parsons ha rendido a un nivel alto cada año en la NFL y es el único jugador en la historia que comenzó su carrera con cinco temporadas consecutivas con al menos 12 capturas.

3. Will Anderson Jr., Texans de Houston

Anderson es el pilar de una de las mejores defensas de la NFL y obtuvo su primer reconocimiento All-Pro la temporada pasada, cuando registró 12 capturas y 20 tacleadas para pérdida. Convirtió ese desempeño en una extensión de contrato por tres años y 150 millones de dólares durante la temporada baja.

En tres temporadas con los Texans, Anderson, de 24 años, ha acumulado 30 capturas y 136 tacleadas, incluidas 46 para pérdida. También suma 64 golpes al quarterback en su carrera y ha forzado cuatro balones sueltos y recuperado tres.

4. T.J. Watt, Steelers de Pittsburgh

La producción de Watt ha bajado un poco en años recientes, pero sigue siendo uno de los mejores cazamariscales del juego. Tuvo siete capturas en 14 partidos la temporada pasada, cuando obtuvo su octava selección consecutiva al Pro Bowl.

Ha liderado la NFL en capturas en tres ocasiones y suma 115 en su carrera.

5. Aidan Hutchinson, Lions de Detroit

La selección número 2 del draft de 2022 se recuperó de una campaña 2024 acortada por lesiones para registrar la temporada pasada la mejor marca de su carrera, con 14 1/2 capturas, lo que le valió su segundo Pro Bowl y ser nombrado All-Pro del segundo equipo.

Hutchinson tiene 43 capturas, 100 golpes al quarterback, 44 tacleadas para pérdida y cinco intercepciones en 56 partidos de temporada regular en su carrera.

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FUENTE: AP