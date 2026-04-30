Myanmar reduce la pena de cárcel de la derrocada líder Suu Kyi en nueva amnistía

ARCHIVO - La líder de Myanmar, Aung San Suu Kyi, espera para dirigirse a los jueces de la Corte Intercional de Justicia en una vista en La Haya, Holanda, el 11 de diciembre de 2019. (AP Foto/Peter Dejong, archivo) AP

Es la segunda amnistía en dos semanas, tras la del 17 de abril que concedió el indulto a más de 4.500 presos. No estaba claro cuántas personas encarceladas por oponerse al gobierno militar en Myanmar estaban incluidas en la amnistía del jueves.

Dos funcionarios judiciales, que pidieron hablar desde el anonimato por temor a ser castigados por las autoridades, señalaron que la medida del jueves reduciría aún más la condena de Suu Kyi en una sexta parte, pero no indicaron el tiempo exacto que le queda por cumplir. Con base en reducciones anteriores, se espera que a la Nobel de la Paz, de 80 años, le queden más de 13 años por cumplir.

La prensa estatal reportó el jueves que, además de la amnistía a 1.519 presos, entre los que había 11 extranjeros, las condenas de los demás reclusos se redujeron en una sexta parte con motivo del día de luna llena de “Kason”, que conmemora el nacimiento y fallecimiento de Buda.

Las amnistías se producen después de que el general Min Aung Hlaing asumió como presidente el 10 de abril, tras unas elecciones que, según los críticos, no fueron ni libres ni justas y fueron orquestadas para mantener el férreo control del país por parte de los militares.

En su discurso de investidura, adelantó que su gobierno concedería amnistías destinadas a promover la reconciliación social, la justicia y la paz.

Suu Kyi fue arrestada el 1 de febrero de 2021, cuando el ejército arrebató el poder a su gobierno electo.

A finales de 2022 fue condenada a 33 años de cárcel por varios delitos que sus simpatizantes y grupos de derechos describieron como intentos de desacreditarla y legitimar el golpe de Estado militar que la apartó del cargo, así como de impedir su regreso a la política.

La condena se redujo a 27 años en agosto de 2023 y se recortó en más de cuatro años el 17 de abril, cuando las penas de prisión de menos de 40 años se redujeron en una sexta parte.

Suu Kyi cumple su pena en un lugar no revelado de la capital, Naipyidó.

La semana pasada se reportó que podría quedar bajo arresto domiciliario como parte de la clemencia, pero el gobierno no lo confirmó.

La información sobre su estado sigue estando estrictamente controlada. Reportes de 2024 y 2025 apuntaron a un deterioro de su salud, incluyendo presión arterial baja, mareos y problemas cardíacos, pero las afirmaciones no pudieron verificarse de forma independiente. Su equipo legal no ha podido reunirse con ella en persona desde diciembre de 2022.

El golpe militar de 2021 derivó en una masiva resistencia pública que fue reprimida con brutalidad, lo que a su vez provocó una sangrienta guerra civil que ha matado a miles de personas.

Según la Assistance Association for Political Prisoners, una organización de monitoreo de derechos, 22.047 personas han estado detenidas en Myanmar desde el alzamiento.

Suu Kyi, hija del héroe y mártir de la independencia de Myanmar, el general Aung San, pasó casi 15 años como presa política en arresto domiciliario entre 1989 y 2010.

Su firme postura contra el gobierno militar en Myanmar la convirtió en un símbolo de la lucha pacífica por la democracia y le valió el Premio Nobel de la Paz en 1991.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP