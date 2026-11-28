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El arquero Fernando Muslera de Estudiantes de La Plata se sienta en el campo de juego luego de la derrota ante Palmeiras de Brasil en la final de la Copa Libertadores en Montevideo, Uruguay, sábado Nov. 28, 2026. (AP Foto/Matilde Campodonico) AP

“Es el cierre de mi carrera”, dijo Muslera, de 40 años. “Me voy feliz después de competir hasta el último minuto de mi carrera”.

El guardameta había sido vital para guiar a Estudiantes a la final del certamen continental por primera vez después de 17 años con tres penales atajados ante Flamengo en la definición por esa vía.

Este sábado nada pudo hacer para repeler el zurdazo a la carrera del paraguayo Ramón Sosa que le dio al Palmeiras el tetracampeonato continental en el estadio Centenario de Montevideo.

“Mucha amargura por el resultado, pero mucha satisfacción por cómo competimos, incluso el partido de hoy. En lo personal es un cierre de carrera espectacular más allá del resultado”, valoró Muslera, quien recordó que en este mismo coliseo debutó como profesional en 2004 con la casaca de Montevideo Wanderers.

Su carrera incluyó Nacional, Lazio de Italia y Galatasaray de Turquía. Defendió el arco de la Celeste en los mundiales 2010, 2014, 2018, 2022 y 2026, aunque este último le dejó un gusto amargo. Un error derivó en el gol con el que Uruguay perdió 1-0 ante Brasil y quedar eliminado en la fase de grupos.

“Nos brindó muchísimo, con grandes actuaciones. Estamos en esta final por la gran Libertadores que hizo”, lo elogió su compatriota y entrenador, Alexander Medina. “Lamentablemente no nos pudimos regalar la Libertadores, que hubiera sido un broche de oro a su carrera”.

___ Vea aquí la cobertura completa de fútbol de AP FUENTE: AP