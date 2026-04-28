Musk y Altman comparecen para alegatos iniciales en juicio que podría redefinir la IA

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Las apariciones de madrugada en el tribunal federal de Oakland, California, anticipan el inicio de un drama judicial potencialmente lleno de intriga y detalles embarazosos sobre los dos magnates tecnológicos.

El jurado fue seleccionado el lunes y el juicio está programado para durar tres semanas.

Después de que los abogados ofrezcan una visión general de sus respectivos casos, comenzarán los testimonios, presentando la versión de Musk de una historia repleta de presuntas traiciones, engaños y ambición que llevó a OpenAI a apartarse de su misión fundacional como startup altruista para convertirse en una empresa capitalista que ahora está valorada en 852.000 millones de dólares.

Musk, la persona más rica del mundo con una fortuna estimada en 778.000 millones de dólares, figura entre los testigos que declararán durante el juicio. Su presencia el martes podría significar que estará entre las primeras personas en subir al estrado.

Altman, director ejecutivo de OpenAI, también está previsto a declarar en el juicio, junto con el director ejecutivo de Microsoft, Satya Nadella, uno de los líderes tecnológicos que ayudó a financiar el lanzamiento de ChatGPT, el chatbot que desató el actual auge de la IA y que ha impulsado al mercado bursátil a máximos históricos.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP