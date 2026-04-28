americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Musk y Altman comparecen para alegatos iniciales en juicio que podría redefinir la IA

OAKLAND, California, EE.UU. (AP) — Los cofundadores de OpenAI, Elon Musk y Sam Altman, se presentaron el martes para los alegatos iniciales del juicio centrado en una amarga disputa entre los antiguos amigos que podría reconfigurar el desarrollo futuro de la inteligencia artificial.

Las apariciones de madrugada en el tribunal federal de Oakland, California, anticipan el inicio de un drama judicial potencialmente lleno de intriga y detalles embarazosos sobre los dos magnates tecnológicos.

El jurado fue seleccionado el lunes y el juicio está programado para durar tres semanas.

Después de que los abogados ofrezcan una visión general de sus respectivos casos, comenzarán los testimonios, presentando la versión de Musk de una historia repleta de presuntas traiciones, engaños y ambición que llevó a OpenAI a apartarse de su misión fundacional como startup altruista para convertirse en una empresa capitalista que ahora está valorada en 852.000 millones de dólares.

Musk, la persona más rica del mundo con una fortuna estimada en 778.000 millones de dólares, figura entre los testigos que declararán durante el juicio. Su presencia el martes podría significar que estará entre las primeras personas en subir al estrado.

Altman, director ejecutivo de OpenAI, también está previsto a declarar en el juicio, junto con el director ejecutivo de Microsoft, Satya Nadella, uno de los líderes tecnológicos que ayudó a financiar el lanzamiento de ChatGPT, el chatbot que desató el actual auge de la IA y que ha impulsado al mercado bursátil a máximos históricos.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Kylian Mbappé del Real Madrid durante el partido contra Real Betis en la Liga española, el viernes 24 de abril de 2026, en Sevilla. (AP Foto/José Bretón)

Real Madrid: Mbappé sufre lesión en el isquiotibial a 2 semanas del clásico en Barcelona

Autoridades en Lake Forest, en Tampa, Florida, debido a reportes de un hombre que se había atrincherado en una vivienda, en conexión con la desaparición de dos estudiantes de la Universidad del Sur de Florida, el 24 de abril del 2026. (Douglas R. Clifford/Tampa Bay Times via AP)

Compañero de piso acusado en conexión con asesinatos de estudiantes en Florida

El líder de la mayoría en el Senado, John Thune, republicano de Dakota del Sur, junto al senador Tom Cotton, republicano de Arkansas, a la izquierda, y el senador John Barrasso, republicano de Wyoming, habla con periodistas tras una reunión a puerta cerrada en el Capitolio, Washington, el martes 21 de abril de 2026. (AP Foto/J. Scott Applewhite)

El Senado aprueba plan presupuestario para ICE y Patrulla Fronteriza para reabrir Seguridad Nacional

El cantautor David Burke, también conocido como D4vd, en un espacio para artistas del festival de música Coachella el 18 de abril de 2025 en Indio, California. (Foto AP)

Cantante D4vd es acusado del asesinato de una menor de 14 años hallada desmembrada en su auto

Destacados del día

EMIRATOS ÁRABES UNIDOS ABANDONA LA OPEP EN MEDIO DE LA GUERRA CON IRÁN

EMIRATOS ÁRABES UNIDOS ABANDONA LA OPEP EN MEDIO DE LA GUERRA CON IRÁN

EE.UU. ACTIVA EJERCICIO MILITAR EN KEY WEST MIENTRAS AUMENTA VIGILANCIA SOBRE CUBA

EE.UU. ACTIVA EJERCICIO MILITAR EN KEY WEST MIENTRAS AUMENTA VIGILANCIA SOBRE CUBA

ALERTA EN CUBA: FEMINICIDIOS SUBEN A 20 EN 2026 TRAS ASESINATO DE MADRE DE CUATRO HIJOS EN GÜINES

ALERTA EN CUBA: FEMINICIDIOS SUBEN A 20 EN 2026 TRAS ASESINATO DE MADRE DE CUATRO HIJOS EN GÜINES

FBI INVESTIGA DESAPARICIÓN DE CAMIONERO CUBANO CON AUTOS DE LUJO MIENTRAS SE DIRIGÍA A MIAMI

FBI INVESTIGA DESAPARICIÓN DE CAMIONERO CUBANO CON AUTOS DE LUJO MIENTRAS SE DIRIGÍA A MIAMI

FALSA VICTORIA: CUBA REFINA SU CRUDO, PERO EL COLAPSO ENERGÉTICO CONTINÚA

FALSA "VICTORIA": CUBA REFINA SU CRUDO, PERO EL COLAPSO ENERGÉTICO CONTINÚA

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter