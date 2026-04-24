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Murakami sacude su 11mo jonrón y los Medias Blancas resisten para vencer 5-4 a Nacionales

CHICAGO (AP) — Munetaka Murakami conectó su 11mo jonrón de la temporada y el relevista dominicano Seranthony Domínguez ponchó a dos en la novena entrada, mientras los Medias Blancas de Chicago vencieron 5-4 a los Nacionales de Washington el viernes por la noche.

Munetaka Murakami, de los Medias Blancas de Chicago, celebra después de conectar un cuadrangular solitario durante la cuarta entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas contra los Nacionales de Washington, el viernes 24 de abril de 2026, en Chicago. (AP Foto/Paul Beaty)
Munetaka Murakami, de los Medias Blancas de Chicago, celebra después de conectar un cuadrangular solitario durante la cuarta entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas contra los Nacionales de Washington, el viernes 24 de abril de 2026, en Chicago. (AP Foto/Paul Beaty) AP

Los Medias Blancas han ganado cuatro de sus últimos cinco juegos. Munetaka pegó jonrón en seis de los últimos siete partidos y alcanzó al cubano Yordan Álvarez, de Houston, en el liderato de las Grandes Ligas.

El cuadrangular más reciente de Munetaka fue un batazo de 415 pies al jardín central en la cuarta entrada.

Domínguez entró en la novena y ponchó a Nasim Nuñez, y obligó al dominicano José Tena a roletear para out. Con la posible carrera del empate en tercera base, el primer bate de los Nacionales, James Wood —quien tiene el cuarto mejor OPS de la liga— se ponchó tirándole y Domínguez consiguió su sexto salvamento.

Jordan Leasure (2-0) ponchó a uno en una entrada y permitió un jonrón de Brady House.

Los Nacionales anotaron primero con un elevado de sacrificio de Luis García Jr. en la segunda, y sumaron dos carreras más en la quinta. El relevista Riley Cornelio (0-1) lanzó dos entradas y otorgó cuatro bases por bolas. Permitió carreras limpias y registró un ponche en su debut en las Grandes Ligas.

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