Murakami pega un jonrón de 3 carreras y los Medias Blancas vencen 8-7 a los Angelinos

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El japonés Munetaka Murakami (5), de los Medias Blancas de Chicago, observa el vuelo de la pelota de su cuadrangular de tres carreras durante la séptima entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas ante los Angelinos de Los Ángeles, el lunes 27 de abril de 2026, en Chicago. (AP Foto/Nam Y. Huh) AP

Andrew Benintendi impulsó tres carreras mientras Chicago mejoró a 6-4 en sus últimos 10 juegos. El cubano Miguel Vargas pegó un cuadrangular solitario, y Tristan Peters conectó dos imparables y anotó dos carreras.

El cubano Jorge Soler disparó un jonrón solitario por Los Ángeles en el primer juego de una serie de tres, que se retrasó por la lluvia. Mike Trout sumó dos imparables y anotó dos veces.

Los Angelinos desperdiciaron una ventaja de 5-1 en su cuarta derrota consecutiva y la octava en nueve juegos en total. Tenían una delantera de 6-0 el domingo en Kansas City y perdieron 11-9 cuando Lane Thomas conectó un jonrón de tres carreras para los Reales en la décima entrada.

Los Medias Blancas enviaron a 10 bateadores al plato mientras anotaban siete veces en la séptima. Fue su entrada más productiva de la temporada.

El doble de dos carreras de Benintendi ante Nick Sandlin (0-1) recortó la ventaja de los Angelinos a una. Luego, Murakami recibió a Drew Pomeranz con un batazo al jardín derecho-central para su 12mo jonrón, el mejor registro de las Grandes Ligas. Vargas siguió a Murakami con otro jonrón para poner el marcador 8-5.

Murakami, de 26 años, un novato japonés de poder, batea para .349 (15 de 43) con siete jonrones y 14 carreras impulsadas en sus últimos 10 juegos.

El dominicano Osvaldo Bido (2-0) lanzó tres entradas de una carrera para llevarse la victoria. El inicio se retrasó tres horas mientras la lluvia y las tormentas eléctricas pasaban sobre Rate Field. ___ Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP