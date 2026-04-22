Murakami pega jonrón por 4to juego seguido y ayuda a Medias Blancas a vencer 11-5 a Diamondbacks

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Munetaka Murakami, de los Medias Blancas de Chicago, cruza el plato tras conectar un jonrón solitario contra los Diamondbacks de Arizona en la segunda entrada de un partido de béisbol, el martes 21 de abril de 2026, en Phoenix. (AP Foto/Rick Scuteri) AP

Chicago anotó cuatro carreras en la primera entrada y pegó tres jonrones consecutivos —de Murakami, el cubano Miguel Vargas y Colson Montgomery— en la segunda para tomar ventaja de 7-0.

El primer jonrón de Antonacci en la MLB llegó en la novena con un cuadrangular dentro del parque para poner el juego 10-2. La pelota pareció hacer contacto con el recogebolas junto a la línea del jardín izquierdo y el cubano Lourdes Gurriel Jr. desistió de la jugada, lo que permitió que Antonacci anotara. La jugada no era revisable.

Burke (1-2) permitió dos carreras limpias y cinco hits en seis entradas para lograr su primera victoria desde la temporada pasada, cuando enfrentó a los Diamondbacks el 25 de junio. Llegó sin triunfos en 13 juegos como visitante desde 2025.

Merrill Kelly (1-1) cedió ocho carreras en 4 1/3 entradas —un juego después de que el abridor Ryne Nelson fuera castigado con ocho carreras y apenas sacara un out.

El venezolano Ildemaro Vargas conectó un jonrón de tres carreras en la novena para extender su racha de hits a 19 juegos, la mejor de su carrera.

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Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP

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