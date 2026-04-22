americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Murakami pega jonrón por 4to juego seguido y ayuda a Medias Blancas a vencer 11-5 a Diamondbacks

PHOENIX (AP) — El novato Munetaka Murakami conectó un jonrón por cuarto juego consecutivo, Sean Burke ganó por primera vez en 17 apariciones y los Medias Blancas de Chicago vencieron la noche del martes por 11-5 a los Diamondbacks de Arizona.

Munetaka Murakami, de los Medias Blancas de Chicago, cruza el plato tras conectar un jonrón solitario contra los Diamondbacks de Arizona en la segunda entrada de un partido de béisbol, el martes 21 de abril de 2026, en Phoenix. (AP Foto/Rick Scuteri)
Munetaka Murakami, de los Medias Blancas de Chicago, cruza el plato tras conectar un jonrón solitario contra los Diamondbacks de Arizona en la segunda entrada de un partido de béisbol, el martes 21 de abril de 2026, en Phoenix. (AP Foto/Rick Scuteri) AP

Chicago anotó cuatro carreras en la primera entrada y pegó tres jonrones consecutivos —de Murakami, el cubano Miguel Vargas y Colson Montgomery— en la segunda para tomar ventaja de 7-0.

El primer jonrón de Antonacci en la MLB llegó en la novena con un cuadrangular dentro del parque para poner el juego 10-2. La pelota pareció hacer contacto con el recogebolas junto a la línea del jardín izquierdo y el cubano Lourdes Gurriel Jr. desistió de la jugada, lo que permitió que Antonacci anotara. La jugada no era revisable.

Burke (1-2) permitió dos carreras limpias y cinco hits en seis entradas para lograr su primera victoria desde la temporada pasada, cuando enfrentó a los Diamondbacks el 25 de junio. Llegó sin triunfos en 13 juegos como visitante desde 2025.

Merrill Kelly (1-1) cedió ocho carreras en 4 1/3 entradas —un juego después de que el abridor Ryne Nelson fuera castigado con ocho carreras y apenas sacara un out.

El venezolano Ildemaro Vargas conectó un jonrón de tres carreras en la novena para extender su racha de hits a 19 juegos, la mejor de su carrera.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Takefusa Kubo e Inaki Ruperez de la Real Sociedad celebran tras ganar la final de la Copa del Rey al superar en penales al Atlético de Madrid el sábado 18 de abril del 2026. (AP Foto/Jose Breton)

La Real Sociedad conquista la Copa del Rey al vencer en penales al Atlético de Madrid

Destacados del día

COMANDO SUR ACTIVA NUEVA FUERZA MILITAR CON DRONES E INTELIGENCIA ARTIFICIAL

COMANDO SUR ACTIVA NUEVA FUERZA MILITAR CON DRONES E INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Dron militar de EE.UU. cerca de Cuba y despegue de aviones desde Key West elevan la tensión
ULTIMA HORA

Dron militar de EE.UU. cerca de Cuba y despegue de aviones desde Key West elevan la tensión

Nuevos detalles revelan lo que realmente pidió el equipo de Marco Rubio en la reunión secreta con El Cangrejo

Nuevos detalles revelan lo que realmente pidió el equipo de Marco Rubio en la reunión secreta con El Cangrejo

Escándalo en MIAMI: $96 millones desperdiciados en autobuses eléctricos abandonados en Miami-Dade y Broward

Escándalo en MIAMI: $96 millones desperdiciados en autobuses eléctricos abandonados en Miami-Dade y Broward

EEUU confirma reunión directa con El Cangrejo en La Habana: figura clave del poder cubano entra en escena

EEUU confirma reunión directa con "El Cangrejo" en La Habana: figura clave del poder cubano entra en escena

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter