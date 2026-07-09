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Murakami listo para volver con Medias Blancas el viernes tras lesión en el isquiotibial

CHICAGO (AP) — Se espera que Munetaka Murakami regrese a los decaídos Medias Blancas de Chicago el viernes por la noche, después de quedar fuera por una distensión en el isquiotibial derecho.

Munetaka Murakami, de los Medias Blancas de Chicago de Japón, observa a sus compañeros desde el dugout durante la primera entrada de un partido de béisbol contra los Reales de Kansas City en Chicago, el domingo 28 de junio de 2026. (Foto AP/Nam Y. Huh)
Munetaka Murakami, de los Medias Blancas de Chicago de Japón, observa a sus compañeros desde el dugout durante la primera entrada de un partido de béisbol contra los Reales de Kansas City en Chicago, el domingo 28 de junio de 2026. (Foto AP/Nam Y. Huh) AP

Murakami tuvo dos apariciones de rehabilitación con Triple-A Charlotte y bateó de 7-2 con un doble. Tras la derrota de Chicago por 2-1 ante Boston el jueves, el mánager de los Medias Blancas, Will Venable, indicó que Murakami estaría en la alineación titular para el primer juego de la serie del fin de semana del equipo contra los Atléticos.

“Está listo para jugar. Se le exigió corriendo las bases, a la defensiva, y ayer tuvo un juego muy largo. Así que nos sentimos bien con la carga de trabajo; se recuperó bien hoy, así que está listo para jugar”, afirmó Venable.

Murakami se lesionó durante una victoria por 4-3 sobre los Tigres de Detroit el 29 de mayo, cuando se sujetó el isquiotibial derecho después de ganarle el tiro a primera en una jugada de selección del fildeador en la tercera entrada. En el momento de la lesión, el novato japonés figuraba entre los líderes de las Grandes Ligas con 20 jonrones, 41 carreras impulsadas, 43 carreras anotadas y un OPS de .947.

Chicago (47-45) está prácticamente empatado con Cleveland (48-46) en el liderato de la lenta División Central de la Liga Americana. Pero los Medias Blancas han perdido tres seguidos y seis de los últimos ocho en total. Apenas anotaron dos carreras y conectaron 15 hits en la serie de tres juegos contra los Medias Rojas.

El jardinero de los Medias Blancas Andrew Benintendi comentó que recuperar a Murakami justo ahora es enorme.

“Obviamente, es una presencia en la alineación. Creo que traerá energía. Parece que el ambiente aquí está un poco decaído en este momento, pero estoy seguro de que verlo mañana lo volverá a encender”, expresó.

Murakami, de 26 años, firmó en diciembre un contrato de dos años y 34 millones de dólares con Chicago. Los Medias Blancas tuvieron marca de 17-18 mientras él estuvo en la lista de lesionados.

“Entendemos el impacto que tiene en el terreno y en el clubhouse, así que activarlo va a significar mucho para nuestro grupo. Estamos muy entusiasmados con él”, señaló Venable.

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Deportes de AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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