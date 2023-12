Zimbabue realiza elección especial tras la expulsión de 9 diputados opositores

El dirigente de CCC Nelson Chamisa dijo que el funcionario, Sengezo Tshabangu, no tenía puesto alguno en el partido. Pero las cortes reconocieron la autoridad de Tshabangu, fallaron por la destitución de los legisladores y los inhabilitaron para volver a presentarse.

“Esto no es una elección. Esto no es democracia”, dijo el vocero del bloque opositor, Gift Ostallos Siziba, a la Associated Press.