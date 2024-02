Zelenskyy dice que es inminente la reestructuración del liderazgo militar de Ucrania

En esta imagen proporcionada por la oficina de presidencia de Ucrania, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, en el centro, durante su visita a la región de Zaporiyia, donde se producen intensos combates con tropas rusas, en Ucrania, el domingo 4 de febrero de 2024. (Oficina de presidencia de Ucrania via AP) Ukrainian Presidential Press Office

“Estoy pensando en este reemplazo, pero no se puede decir que hemos sustituido a una sola persona”, añadió Zelenskyy. “Cuando hablamos de esto, quiero decir sustituir a una serie de líderes estatales, no sólo en un único sector como el ejército. Si queremos ganar, todos debemos empujar en la misma dirección, convencidos de la victoria, no podemos desalentarnos ni dejar caer los brazos. Debemos tener la energía positiva correcta”.