Violencia en India deja 60 muertos y 35.000 desplazados

Refugiados del estado de Manipur descansan en un campo de ayuda en Lakhipur, en el estado nororiental indio de Assam, el domingo 7 de mayo de 2023. Las autoridades en un remoto estado en el nordeste de India afirmaban haber restaurado la paz con medidas de seguridad tras un brote de disturbios y violencia étnica que dejó 60 muertos y 35.000 civiles desplazados la semana pasada. (AP Foto/Panna Ghosh) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.