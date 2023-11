Violencia de género mata a una mujer cada dos horas: Más de 4.000 en América Latina en un año

Una mujer, con el costado de su rostro decorado con un símbolo femenino, participa en una marcha que conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, en Quito, Ecuador, el sábado 25 de noviembre de 2023. (Foto AP/Dolores Ochoa) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Una mujer alza un cartel con el retrato de Giulia Cecchettin, presuntamente asesinada por su exnovio, en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, en Milán, Italia, sábado 25 de noviembre de 2023. (AP Foto/Luca Bruno)

Manifestantes protestan contra la violencia de género en conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer en Río de Janeiro, Brasil, el sábado 25 de noviembre de 2023. (Foto AP/Silvia Izquierdo)

Mujeres cargan un ataúd simulado cubierto con los nombres de víctimas de violencia de género durante una marcha para conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, en Lima, Perú, el sábado 25 de noviembre de 2023. (Foto AP/Martín Mejía)

Los transeúntes observan una instalación compuesta por los nombres de las víctimas de la violencia de género y zapatos de mujer donados, exhibida en el borde de la playa de Copacabana para conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, en Río de Janeiro, Brasil, el sábado 25 de noviembre, 2023. (Foto AP/Silvia Izquierdo)

Una mujer blande un machete durante una marcha para conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, en Lima, Perú, el sábado 25 de noviembre de 2023 (Foto AP/Martín Mejía)

Los nombres de las víctimas de la violencia de género y zapatos de mujer donados se muestran en el borde de la playa de Copacabana para conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, en Río de Janeiro, Brasil, el sábado 25 de noviembre de 2023. (Foto AP/ Silvia Izquierdo)

Una mujer sostiene alas de mariposa de papel con un mensaje que dice "No estás sola" durante una marcha que conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, en Caracas, Venezuela, el sábado 25 de noviembre de 2023. (Foto AP/Ariana Cubillos)

Una mujer luce alas de mariposa de papel con un mensaje que dice "Por un mundo libre de violencia contra la mujer", durante una marcha para conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, en Caracas, Venezuela, el sábado 25 de noviembre. 2023. (Foto AP/Ariana Cubillos)

Mujeres se reúnen en el monumento del Ángel de la Independencia antes de marchar hacia el Zócalo para conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, en la Ciudad de México, el sábado 25 de noviembre de 2023. (Foto AP/Aurea Del Rosario)

Manifestantes sostienen el icónico pañuelo verde a favor de la despenalización del aborto durante una manifestación que conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, en Buenos Aires, Argentina, el sábado 25 de noviembre de 2023. (Foto AP/Natacha Pisarenko)

Manifestantes sostienen fotografías de víctimas de trata de personas durante una manifestación que conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, en Buenos Aires, Argentina, el sábado 25 de noviembre de 2023. (Foto AP/Natacha Pisarenko)

Una manifestante usa una máscara con un hashtag que dice "Ni un paso atrás" durante una manifestación que conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, en Buenos Aires, Argentina, el sábado 25 de noviembre de 2023. (Foto AP/Natacha Pisarenko)

Mujeres marchan para conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, en Quito, Ecuador, el sábado 25 de noviembre de 2023. (Foto AP/Dolores Ochoa)

Mujeres se burlan de un cordón de policías antidisturbios por impedirles llegar a la Plaza de la Independencia, ubicada frente al palacio presidencial de Carondelet, durante una marcha para conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, en Quito, Ecuador, el sábado 25 de noviembre del 2023. (Foto AP/Dolores Ochoa)