Venezuela: maestros marchan para exigir aumento de salarios y pensiones

Maestros y enfermeras exigen mejores salarios en Caracas, Venezuela, el lunes 18 de septiembre de 2023. (AP Foto/Ariana Cubillos)

Una maestra sostiene un cartel durante una protesta de docentes maestros por mejores salarios y beneficios en Caracas, Venezuela, el lunes 18 de septiembre de 2023. (AP Foto/Ariana Cubillos)

Un maestro lleva carteles durante una protesta docente por mejores salarios y beneficios en Caracas, Venezuela, el lunes 18 de septiembre de 2023. (AP Foto/Ariana Cubillos)

“Cuando usted tiene que destinar un mínimo de 500 bolívares, una tercera parte de sus ingresos para el pasaje (del transporte público), lo digo con toda responsabilidad, usted no debería incorporarse a trabajar”, dijo a la prensa la maestra jubilada Elsa Castillo. “Debido a no tener pasaje, los maestros activos deben notificar a la dirección de las escuelas que no pueden ir a trabajar porque no tienen para el pasaje. Está justificado, esto no es un paro, es un caso contemplado en el segundo contrato colectivo firmado en 1987 y que como beneficio aún está vigente”.