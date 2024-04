Venezuela: Maduro promulga ley para la defensa del territorio del Esequibo que se disputa con Guyana

ARCHIVO - Un niños pasa conduciendo una motocicleta por delante de un mural con el mapa de Venezuela, que incluye el territorio del Esequibo, en el barrio 23 de Enero de Caracas, Venezuela, el lunes 11 de diciembre de 2023. El presidente Nicolás Maduro promulgó el miércoles 3 de abril una ley para la creación del estado Esequibo como parte de Venezuela, tras el referéndum celebrado el pasado diciembre para anexar al país el territorio rico en minerales y petróleo que está en disputa con Guyana. (AP Foto/Matías Delacroix, Archivo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved