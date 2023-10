Venezolanos acuden a votar en primarias de la oposición; el ganador enfrentará a Maduro en el 2024

Seguidores de María Corina Machado, aspirante a candidata opositora a la presidencia, la vitorean durante un mitin en Valencia, en el estado de Carabobo, Venezuela, el 5 de octubre de 2023. La oposición celebrará sus primarias el 22 de octubre. (AP Foto/Ariana Cubillos) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved