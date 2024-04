Venecia experimenta con una cuota para los visitantes de un día para combatir el turismo excesivo

Asistentes comprueban códigos de acceso de los turistas ante la principal estación de tren de Venecia, el jueves 25 de abril de 2024. Ante la mirada de los medios del mundo, la frágil ciudad ribereña de Venecia inició un programa piloto el jueves para cobrar una cuota de entrada de unos 5 euros (unos 5,35 dólares) a los que visiten el lugar sólo por un día. (AP Foto/Luca Bruno) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved