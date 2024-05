Va detrás de la candidata oficialista a presidir México. Una visita a su ciudad natal revela por qué

ARCHIVO - La candidata presidencial Xóchitl Gálvez, en el centro, saluda a sus seguidores en el evento de apertura de su campaña en Irapuato, México, el 1 de marzo de 2024. Ella es la aspirante de una coalición integrada entre otras organizaciones por el PRI, que gobernó México durante 71 años, y empezó su campaña como un fenómeno político con el favor de las élites económicas del país. (AP Foto/Fernando Llano, Archivo) Copyright 2024. The Associated Press. All rights reserved

ARCHIVO - La candidata presidencial Xóchitl Gálvez saluda a sus seguidores en un acto de campaña en Huixquilucán, México, el 11 de abril de 2024. Ella es la aspirante de una coalición integrada entre otras organizaciones por el PRI, que gobernó México durante 71 años, y empezó su campaña como un fenómeno político con el favor de las élites económicas del país. Su popularidad fue declinando. (AP Foto/Marco Ugarte, Archivo)

Un peatón pasa por delante de un mural de campaña a favor de la candidata presidencial Xóchitl Gálvez, en su ciudad natal, en Tepatepec, México, el viernes 10 de mayo de 2024. Gálvez vendió tamales de niña en esa pequeña ciudad del centro de México; después dio el salto a la política nacional. (AP Foto/Fernando Llano)