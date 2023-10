Unos 50 líderes europeos se reúnen en España para recalcar su apoyo a Ucrania

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, llega a la cumbre de la Comunidad Política Europea en Granada, España, el jueves 5 de octubre de 2023. Unos 50 líderes europeos se reunieron el jueves en Granada, en el sur de España, para recalcar su apoyo a Ucrania en un momento en el que la determinación occidental parecía flaquear. (AP Foto/Fermín Rodríguez) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved