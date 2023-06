UNICEF expresa su preocupación por el veto a grupos internacionales del sector educativo afgano

ARCHIVO - Una maestra imparte una clase para niñas en el primer día del curso escolar en Kabul, Afganistán, el sábado 25 de marzo de 2023. UNICEF dijo el jueves 8 de junio de 2023 que está muy preocupada por los reportes sobre que el Talibán está expulsando a grupos internacionales del sector educativo afgano y les ordena delegar su actividad en grupos no gubernamentales locales.(AP Foto/Ebrahim Noroozi, Archivo) Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved.