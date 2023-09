UNESCO agrega 2 sitios ucranianos a lista de patrimonios en peligro

ARCHIVOS - Vista de las pinturas en los muros de la Catedral de Santa Sofía en Kiev, Ucrania, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, 26 de marzo de 2022. La Comisión del Patrimonio de la Humanidad de la ONU incluyó el viernes 15 de setiembre de 2023 a dos importantes sitios históricos de Ucrania en su lista de sitios que considera están en peligro. La emblemática Catedral de Santa Sofía en Kiev y el centro medieval de la ciudad occidental de Leópolis son sitios clasificados como Patrimonio de la Humanidad que ocupan un lugar central en la cultura y la historia de Ucrania. (AP Foto/Vadim Ghirda, File) Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved.