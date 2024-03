Unas 500 víctimas de abusos sexuales en Francia reciben compensación

ARCHIVO - Obispos se arrodillan en el atrio de la basílica de Nuestra Señora del Rosario en el santuario de Lourdes, Francia, 6 de noviembre de 2021. Más de 500 víctimas de abusos sexuales de clérigos han recibido compensación financiera de la Iglesia Católica francesa bajo un plan de reparaciones, dijo el organismo independiente a cargo del proceso el jueves 14 de marzo de 2024. (AP Foto/Bob Edme, File) Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved