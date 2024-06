Una fiesta musulmana habitualmente alegre recuerda a las familias en Gaza la crueldad de la guerra

Basima al-Batsh, junto a su familia antes de la fiesta del Eid al-Adha, en Deir al Balah, Franja de Gaza, el 11 de junio de 2024. La guerra entre Israel y Hamás obligó a la familia a abandonar su hogar. (AP Foto/Abdel Kareem Hana) Copyright 2024 The Associated Press All rights reserved

Abdelsattar al-Batsh y su hijo, en la entrada a la tienda de campaña improvisada en la que viven, antes de la fiesta del Eid al-Adha, en Deir al Balah, Franja de Gaza, el 11 de junio de 2024. La guerra entre Israel y Hamás obligó a la familia a abandonar su hogar. (AP Foto/Abdel Kareem Hana)

Niños palestinos juegan en Jan Yunis, en la Franja de Gaza, el 10 de junio de 2024. (AP Foto/Abdel Kareem Hana)

Nadia Hamouda, que se vio obligada a abandonar su hogar por la guerra entre Israel y Hamás, en la tienda de campaña en la que vive con su familia en Deir al Balah, Franja de Gaza, el 13 de junio de 2024. Su hija murió en la guerra. (AP Foto/Abdel Kareem Hana)

Establos de animales, vacíos antes de la fiesta del Eid al-Adha, en Jan Yunis, Franja de Gaza, el 10 de junio de 2024. Tras ocho meses de devastadora guerra entre Israel y Hamás, es difícil encontrar carne o ganado vivo en los mercados locales. (AP Foto/Abdel Kareem Hana)