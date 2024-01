Una fallecida y dos heridos tras atropello en un piquete en protestas de agricultores franceses

Agricultores reunidos antes de una manifestación el martes 23 de enero de 2024 cerca de Beauvais, en le norte de Francia. Los agricultores protestan desde hace meses para reclamar mejores salarios y contra lo que consideran una regulación excesiva, costes crecientes y otros problemas. (AP Foto/Matthieu Mirville) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.