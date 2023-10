Una crisis en constante transformación aviva la ansiedad de los venezolanos

ARCHIVO - Gente comprando en un mercado callejero en el vecindario de Petare, en Caracas, Venezuela, el 4 de octubre de 2023. (AP Foto/Matias Delacroix, Archivo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

ARCHIVO - Casas construidas sobre una colina en el vecindario Petare de Caracas, Venezuela, el lunes 2 de octubre de 2023. (AP Photo/Matias Delacroix, Archivo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

ARCHIVO - El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, sostiene un libro con una imagen del fallecido presidente venezolano Hugo Chávez, en una cumbre de ministros en el Hotel Humboldt en la montaña de El Ávila en La Guaira, Venezuela, el 21 de septiembre de 2023. (AP Foto/Matias Delacroix, Archivo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

ARCHIVO - Maestros y enfermeras reclaman mejores salarios en una protesta en Caracas, Venezuela, el 18 de septiembre de 2023. (AP Foto/Ariana Cubillos, Archivo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

ARCHIVO - Gente caminando por el vecindario de Petare, un barrio trabajador en Caracas, Venezuela, el 17 de septiembre de 2023. (AP Foto/Matias Delacroix, Archivo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

ARCHIVO - Un cartel dice "Todo 5 dólares" en perchero ante una tienda en Caracas, Venezuela, el 3 de octubre de 2023. (AP Foto/Matias Delacroix, Archivo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved