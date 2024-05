Un vistazo a los comentarios del papa Francisco sobre las personas LGBTQ+

Oficialmente, la Iglesia católica enseña que las personas homosexuales deben ser tratadas con dignidad y respeto, pero que los actos homosexuales son “intrínsecamente desordenados”. También dice que los hombres que “practiquen la homosexualidad, presenten tendencias homosexuales profundamente arraigadas o sostengan la así llamada cultura gay” no pueden ser ordenados como sacerdotes.

— 2 de noviembre de 2020: El Vaticano aclara el apoyo del papa a las protecciones legales para las parejas del mismo sexo.

— 24 de enero de 2023: Declara en una entrevista con The Associated Press que “ser homosexual no es un delito”.

— 28 de enero de 2023: Aclara sus comentarios a la AP que implicaban que, si bien la actividad homosexual no es un delito, es un pecado ante los ojos de la Iglesia. “Simplemente me referí a la enseñanza de la moral católica, que dice que todo acto sexual fuera del matrimonio es pecado”.

— 24 de agosto de 2023: En el Día Mundial de la Juventud en Lisboa, Portugal, dirigió a una multitud de medio millón de jóvenes coreando “todos, todos, todos” para enfatizar que todos son bienvenidos en la Iglesia católica.

— 21 de octubre de 2023: Aprueba un documento que permite que las personas transgénero reciban el bautismo y funjan como padrinos.

— 19 de diciembre de 2023: Aprueba la bendición a parejas del mismo sexo siempre que no se asemeje al matrimonio, desatando una fuerte oposición de obispos conservadores de África, Asia y otras partes.

— 25 de marzo de 2024: Aprueba un documento doctrinal que declara que la cirugía de reasignación de género es una violación grave de la dignidad humana, al igual que el aborto y la eutanasia, como una práctica que rechaza el plan de Dios para la vida.

— 20 de mayo de 2024: Según informes, Francisco dijo que “ya existe un aire de mariconería” en los seminarios, en comentarios hechos a puerta cerrada ante obispos italianos para reafirmar la prohibición de la Iglesia contra los sacerdotes gays. Más tarde, se disculpó por la ofensa.

La periodista de investigación de The Associated Press, Rhonda Shafner, contribuyó desde Nueva York.

FUENTE: Associated Press