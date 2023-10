Un sobreviviente de un festival de música, un par de combatientes de Hamas y una decisión mortal

Esta fotografía del jueves 12 de octubre de 2023 muestra el sitio donde se llevaba a cabo un festival de música cerca de la frontera con la Franja de Gaza, en el sur de Israel. Al menos 260 asistentes murieron durante un ataque efectuado por hombres armados de Hamas el sábado previo. (AP Foto/Ohad Zwigenberg) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.