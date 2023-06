Un barco con 180 refugiados se esfuma. Una llamada frenética ayuda a desentrañar el misterio

Barcos de pesca en una playa en Teknaf, Bangladesh, el 9 de marzo de 2023. El 1 de diciembre de 2022, alrededor de 180 refugiados rohinya huyeron de esta playa con la esperanza de escapar de la escalada de violencia en los campos de refugiados en Bangladesh. Su barco, que se dirigía a Indonesia, desapareció una semana después de comenzar su periplo. (AP Foto/Mahmud Hossain Opu) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.