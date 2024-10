Uganda sufre para alimentar a más de 1,7 millones de refugiados con menos apoyo internacional

El jefe del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), Filippo Grandi, tercero por la izquierda, hace gestos mientras habla con refugiados en el Asentamiento de Refugiados de Rwamwanja en el Distrito de Kamwenge, Uganda, el 21 de octubre de 2024. (AP Foto/ Patrick Onen) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved