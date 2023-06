UE advierte de "fatiga solidaria" pese a la cálida acogida a refugiados ucranianos

Niños que regresan de la escuela caminan entre apartamentos construidos con contenedores en un vecindario para familias ucranianas huidas de la guerra en Linkeroever, Bélgica, el viernes 17 de marzo de 2023. Pese a la cálida bienvenida que recibieron los millones de refugiados ucranianos en la Unión Europea tras la invasión rusa, las autoridades de la UE advirtieron el martes que hay temores a que el apoyo se reduzca por la influencia de la persistente propaganda rusa y una desaceleración económica que afecta especialmente a las familias pobres. (AP Foto/Virginia Mayo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved