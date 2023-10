Ucrania, Polonia y Lituania acuerdan plan para acelerar exportaciones ucranianas de granos

ARCHIVO - Un camión volcador descarga grano en la aldea de Zghurivka, Ucrania, 9 de agosto de 2022. Ucrania, Polonia y Lituania acordaron un plan con el que esperan acelerar las exportaciones ucranianas de granos, dijeron funcionarios el martes 3 de octubre de 2023. (AP Foto/Efrem Lukatsky, File) Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved