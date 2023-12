Ucrania participa en cumbre COP28 mientras se defiende de invasión rusa

De izq a der: Maxim Timchenko, CEO de DTEK; Kadri Simson, comisionada europea para temas de energía y Morten Dyrholm, de la compañía Vestas, en el pabellón de Ucrania en la COP28, en Dubái, Emiratos Árabes Unidos, el 4 de diciembre de 2023. (Foto AP /Rafiq Maqbool) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.