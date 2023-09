Ucrania despide a 6 viceministros de Defensa; siguen los combates

Un comandante de una unidad de la 3ra Brigada de Asalto que utiliza el nombre de Fedia pasa junto al cuerpo de un soldado ruso muerto en Andriivka, en la región de Donetsk, Ucrania, el sábado 16 de septiembre de 2023. (AP Foto/Alex Babenko) Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved