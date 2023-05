Ucrania busca ampliar acuerdo de exportación de granos

ARCHIVO - Personal del barco carguero Med Island, proveniente de Ucrania cargado con granos, prepara la nave para ser inspeccionada por personal de Naciones Unidas, en Estambul, Turquía, el sábado 1 de octubre de 2022. (AP Foto/Khalil Hamra, archivo) Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved.