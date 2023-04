Túnez redobla las detenciones de migrantes en el mar

Migrantes, la mayoría del África subsahariana, son detenidos en el mar por la Guardia Nacional Marítima de Túnez cuando trataban de llegar a Italia, cerca de la costa de Sfax, Túnez, el martes 18 de abril de 2023. En una expedición nocturna con la Guardia Nacional la semana pasada, The Associated Press vio a migrantes que imploraban continuar sus viajes a Italia en embarcaciones mal preparadas, algunas de las cuales hacían agua. Durante 14 horas, 372 personas fueron desalojadas de los frágiles botes. (AP Foto) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

